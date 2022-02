Sebastián Vignolo sorprendió con un cambio de look y explicó a qué se debe

Este martes, Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), sorprendió a su audiencia televisiva con un particular cambio de aspecto. A diferencia de cómo se lo veía hasta hace poco, el animador apareció con un par de anteojos de pestillos azulados y bien modernos. “Ah, pero cómo estás”, lo elogió Marcelo Espina, al igual que el “Cholo” Sottile, quien le dijo con un ingenioso juego de palabras: “Qué bien se te ve”.

Luego de presentar el programa, como sucede habitualmente, el “Pollo” saludó a Mariano Closs, quien anima el programa que lo precede, y el relator tampoco dejó pasar la modificación estética, al decirle: “Ah, pero qué elegante”. Recién ahí Vignolo se dio por aludido con un chiste bien futbolero: “Ah, Pablo Quatrocchi ”, en relación al exfutbolista de Estudiantes y actual entrenador.

Por su aspecto “intelectual”, Closs le dijo a Vignolo: “Te voy a decir lo que le falta: los libros. Biblioteca”. Simpático, Sebastián le respondió en broma: “¿Los libros? Arranco el jueves. ¿Sabías, no? Arranco inglés y qatarí”. Ya más en serio, Mariano le consultó a su colega por qué ahora tiene que usar gafas. Enigmático, el conductor replicó con una devolución de gentilezas: “Se debe a algo que usted dentro de poco se va a dar cuenta a qué se debe. Es un tema... en breve. Todo tiene que ver con todo. Ahora le escribo si quiere. A usted le vendrían bien un par de anteojos, que son muy elegantes. ¿No viste la transmisión del domingo? Ahí va Rojas, y era... ”.

Antes y después; Sebastián Vignolo sorprendió a su audiencia con un cambio de look Capturas

Acto seguido, Mariano contestó que él pasó por la misma situación que Vignolo: “Yo usé porque no veía, ma’ que elegante... A los 37, se me complicaba (ver) de cerca, y después para lejos, ¿viste cuando se te nublaba la cara de la gente? ¿las caras ya no las ves bien? Entonces, empecé. En un momento, ¿qué hacía? Me los superponía. Lentes de contacto nunca me puse, me dio impresión. Hasta que me decidí y me operé”. Diego “Chavo” Fucks confesó que él también pasó por el quirófano para intervenirse quirúrgicamente de la vista y sentenció: “Te cambia la vida”.