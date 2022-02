Lionel Messi en PSG: Carles Rexach está enojado y lanzó duras críticas al equipo francés

Hay algunos actores vinculados a la carrera deportiva de Lionel Messi que son extremadamente significativos. Por eso, cuando se expresan, sus reflexiones tienen peso. Es el caso de Carles Rexach, que además de ex jugador, técnico, ojeador, mano derecha de Johan Cruyff en Barcelona, es el hombre que concretó el vínculo del argentino con el club catalán cuando el rosarino tenía apenas 13 años.

Rexach, habló con “Súper Deportivo Radio”, de Villa Trinidad, de Santa Fe, y se expresó acerca de la salida de Messi de la entidad catalana: “Barcelona sin Messi generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que vuelva a tener un jugador como Messi. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar. Encontrar un fenómeno de la talla mundial como él será imposible. Barça y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barça y hay un Messi del después...”.

Carles Rexach junto a Lionel Messi en el Camp Nou NurPhoto - NurPhoto

Respecto a cómo advierte a Messi en su experiencia en PSG, Rexach tiene una mirada crítica sobre la disposición táctica que le brinda la propuesta de Mauricio Pochettino: “Fue a parar a un equipo que se ha formado a base de dinero y que cada uno juega para si mismo. En cambio, Barcelona jugaba para Messi. Messi aquí [en Barcelona] era la guinda del pastel y eso hace que sea muy difícil que Messi pueda encontrar un equipo que tenga esa relación: club y jugador. Su época en Barcelona será irrepetible”.

Y continuó: “Messi está sufriendo en PSG, es un equipo de mercenarios. No juegan un fútbol bonito o espectacular como conjunto. Ganan porque un día aparece Neymar, otro día Messi, Mbappé y le solucionan el problema, pero como equipo no están definidos”.

Según Rexach, Lionel Messi no está cómodo en PSG SEBASTIEN SALOM-GOMIS - AFP

Muy molesto por cómo terminó la relación de Messi con Barcelona, Rexach dio un paso más en su reflexión: “Messi está obligado a regresar al Barcelona de lo que él quiera. A mí me gustaría que se quede a vivir en Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar aquí. Aún la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el correr del tiempo. Me hubiese gustado que se haya retirado en Barcelona. Un hombre que nació aquí, me hubiese gustado que se retire jugando en serio, de verdad... Aquí”.

Y finalizó: “Messi debiera ganar el Mundial y retirarse. Se lo merece. Sería rematar la faena y podría decir ¡No juego más! Meter un gol, ganar el Mundial y decir ¡hasta aquí hemos llegado!”.