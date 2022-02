“Perdón, me precipité”: Mariano Closs se entusiasmó con la nueva incorporación de Boca y luego recalculó

Este viernes, el futbolista paraguayo Óscar Romero llegó al país para firmar su contrato con Boca Juniors y hacerse la revisión médica. El momento de su llegada al centro médico fue cubierto por el programa F12 (ESPN). Confeso admirador de las cualidades futbolísticas del volante, el periodista comenzó a elogiarlo a medida que las cámaras tomaban su arriba al establecimiento clínico.

“Acá llega la figura de Boca. Acá llega el capitán del mediocampo”, dijo Closs al observar el arribo de Romero al Centro Médico Genea. Inmediatamente, el columnista Mariano Juan exclamó “no”, mientras que Augusto Cesar acotó: “Ojalá”. En tanto, Leo Gabes advirtió que Romero llegaba a la clínica “firmando autógrafos”.

Luego, Closs reforzó sobre Romero: “Es el capitán de Boca”. Del otro lado de la cámara, Augusto le recordó que la cinta en el conjunto azul y oro la lleva “Cali” Izquierdoz. A su turno, el periodista Leo Paradizo consideró que, por el contrario, el mediocampista de 29 años será “cómodo suplente” en el equipo que dirige Sebastián Battaglia.

Después, el relator de 51 años añadió un comentario sobre Óscar del que, posteriormente, se arrepintió: “Va a ser la figura de Boca”. Acto seguido, el columnista Martín Costa puso en duda la opinión de Closs sobre el jugador. Por su lado, Augusto Cesar fue aún un poco más allá y, con ironía, añadió: “¡ Qué fuerte todo! ¿no? ”. Autocrítico, el animador admitió: “ Es fuerte. Perdón, me precipité ”. Comprensiva, la co conductora Luciana Rubinska le dijo a Mariano: “Te entusiasmaste, ¿por qué no?”.

En un análisis más objetivo, el conductor aseguró que “la pelota va a pasar por Oscar (...) si Battaglia lo pone” en el campo de juego. Un poco más adelante en el debate, Closs reiteró sus elogios hacia Romero, y hasta se animó a hacer un juego de palabras con el nombre de pila del ex Cerro Porteño: “Llego Óscar para triunfar. Boca tiene un Óscar, sería el título sutil...”.

Romero, ¿un conflicto en puerta?

En la discusión, el exjugador Mariano Juan contó que tuvo la oportunidad de hablar “con un excompañero de los Romero” en San Lorenzo, y reveló: “Les permitían hacer de todo. Les ofrecían dinero a los compañeros”. Rubinska le respondió: “Unos hacen lo que otros les permiten. Si hubiese habido límites bien claros... nadie puede hacer algo que el otro no te deja. Lo digo a nivel dirigencial”, aclaró. Paradizo, que cubrió muchos años a Racing, dijo que, de su paso por el club, “no se le conoce conflicto”.

Férreo defensor de los hermanos guaraníes, Closs concluyó: “Cómo llega Oscar le ponen la etiqueta de conflictivo sin sentido”.