Un compañero de Cristiano Ronaldo reveló la curiosa costumbre del portugués antes de los partidos

En una entrevista, un compañero de Cristiano Ronaldo reveló una costumbre que tiene el portugués y que respeta a rajatabla antes de disputar cada partido. A pesar del enorme nivel de fama que el delantero de la Premier League ostenta en el mundo, aún no terminan de darse a conocer todos los detalles y curiosidades que rodean su vida tanto en el aspecto personal como el deportivo. Por eso, cada revelación perpetrada por parte suya o por algún miembro de su círculo íntimo se vuelve tendencia.

En esta oportunidad, Diogo Dalot, compatriota, compañero y amigo del astro, dio a conocer un llamativo ritual que comparten antes de cada salida al campo de juego. Según relató el defensor de 22 años al sitio oficial del Manchester United, Ronaldo instaló la costumbre de tomarse un café mientras comparte alguna charla en la previa de los partidos.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más disciplinados del mundo JOSE JORDAN - AFP

“Todos los jugadores tienen sus supersticiones, pero yo no tengo muchas. Ahora, y es una historia divertida, antes de los partidos, cuando todavía estamos en el hotel, siempre tomo un café con Cristiano”, expresó el defensor de 22 años.

Además, dejó en claro que la idea fue de su compañero y que él ni siquiera es adepto al café: “Me arrastró al café, porque antes ni siquiera era muy fan. Pero ahora empecé a hacerlo solo para hablar un poco”.

Cristiano Ronaldo junto a Diogo Dalot Instagram @diogodalot

En línea con esos detalles de la vida privada que comparten los protagonistas, hace algunas semanas Cristiano había recordado la curiosa estrategia que se le ocurrió para visitar Disney y que nadie lo reconociera. Todo ocurrió cuando el futbolista aún jugaba en el Real Madrid y estaba comenzando a salir con Georgina Rodríguez. En aquel entonces, la pareja tuvo la idea de visitar el reconocido parque de diversiones.

Para intentar pasar desapercibido, el jugador de fútbol usó lo que tenía a mano en su casa e improvisó un disfraz. “Tenía unas pelucas en Madrid con pelo de verdad y pensé ‘por qué no arriesgarse’”, contó el portugués en Soy Georgina, el reality de su pareja en Netflix.

Sin embargo, el disfraz no funcionó tan bien como lo esperaban y, a bordo de una de las atracciones, empezó a fallar hasta dejar a CR7 al descubierto. “No recuerdo en qué montaña rusa estábamos, pero la peluca se me empezó a salir. La tomé y cuando terminó el juego me la volví a colocar”, recordó en la serie.

Cristiano Ronaldo y su esposa esperan mellizos Instagram @georginagio

Actualmente, Georgina y Cristiano aguardan el nacimiento de un par de mellizos, que se convertirán en los hijos número cinco y seis del futbolista. Hace algunos días, la familia se había mostrado muy relajada en las playas de Dubai, disfrutando de lo que ofrece el lugar y aprovechando el tiempo libre de la mejor manera.

Por último, Ronaldo selló este domingo una victoria importante con el Manchester United ante el Leeds de Marcelo Bielsa, luego de vencerlo por 4 a 2 en un picante duelo por la Premier League, con goles de Harry Maguire, Bruno Fernandes, Federico Rodrigues Santos y Anthony Elanga.