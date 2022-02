Oscar Ruggeri reveló el particular recuerdo que tuvo cuando le cantaron el feliz cumpleaños en un avión

El columnista de ESPN, Oscar Ruggeri, regresó este lunes al programa F90 luego de sus vacaciones, y explicó lo que le tocó vivir en su viaje de regreso de República Dominicana, donde estuvo con su familia disfrutando de las playas de Punta Cana, según publicó él mismo en sus redes sociales. Casualidad o no, el exfutbolista atravesó las primeras horas de su cumpleaños número 60 en el avión que lo traía de vuelta a la Argentina.

Para su sorpresa (y alegría), sus compañeros de viaje cantaron a la hora señalada el clásico tema de feliz cumpleaños. Ruggeri admitió que la situación lo ruborizó, pero también le hizo evocar las palabras que alguna vez le dijo su entrenador en la selección argentina entre 1983 y 1990: “Toda mi familia, dos de la mañana, pleno cumpleaños, 26. Empezaron todos a cantar. Te digo la vedad, me dio vergüenza, pero cuando empezó a aplaudir la gente, me cayó automáticamente lo de (Carlos) Bilardo”. El exdefensor se refiere a la frase que le dijo el “Narigón” a sus jugadores antes de México 86 con el objeto de motivarlos de cara a la competencia: “No busquen dinero, busquen gloria, porque así, los van a recordar para siempre”.

En ese sentido, Ruggeri dijo emocionado: “La gloria no tiene precio. Ahí me cayó el pipetón. Cuando (Bilardo) nos dijo eso, no lo entendíamos porque éramos pibitos, y ahora sí lo estoy entendiendo”. Además, contó lo que significa para él haber podido compartir las vacaciones junto con sus seres queridos. “La alegría que tenía con la posibilidad de estar con toda mi familia, todos juntos. Contento, feliz. Irte y no decir: ‘Uh, qué estará haciendo el que quedó allá’. Fuimos todos juntos. Estaban mis dos nietos”, precisó. En tanto, reveló que el personal de la aeronave lo agasajó de una manera muy especial. “Las azafatas me trajeron Champagne ahí nomás”, explicó.

Oscar Ruggeri y uno de sus nietos en Punta Cana Instagram @ruggeri86oficial

En tanto, los compañeros de Ruggeri lo cargaron por haberse tomado más días de vacaciones que el resto de los periodistas. “Se tomó una semanita, como Cardona”, le dijo Mariano Closs a su colega, quien aprovechó para responderle con un comentario irónico en relación a los antecedentes de algunos futbolistas de Boca Juniors por su comportamiento: “Me sentí colombiano porque me fui a la mie...”.

Oscar Ruggeri y toda su familia en sus vacaciones @ruggeri86oficial

A su vez, Sebastián Vignolo reparó en que Oscar no cambió su color de piel a pesar de haber estado expuesto al sol en una playa. “Nublado, ¿no?”, le dijo el “Pollo” a su compinche, quien contestó: “Me llevaban como el viejito, me tiraban abajo de las palmeras y se iban todos. Andaban todos por el agua caminando. No tomo tanto sol. Me agarra cuando me muevo. Si me quema, me quema”, señaló. Para rematar el momento, el relator señaló: “Para estar abajo de las palmeras, voy a los bosques de Palermo”, tras lo cual el “Cabezón” concluyó: “Bueno, andá. Si yo no te digo nada. Yo fui ahí”.