Un hincha de Colo Colo murió tras caer del techo del estadio en el clásico contra U de Chile

SANTIAGO.- Un hincha de Colo Colo murió este domingo por la noche tras caer de uno de los techos del estadio Monumental de Santiago, en la ciudad de Santiago de Chile, mientras se disputaba el superclásico del fútbol chileno frente a Universidad de Chile. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

“Efectivamente se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental”, relató un vocero del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena a la agencia AFP. Para este encuentro se había decidido no vender entradas para los visitantes, por lo que la cancha estaba llena de simpatizantes del Colo Colo.

De acuerdo con la versión policial, el hincha cayó cuando intentaba cambiarse de sector dentro de estadio y no por disturbios generados entre los asistentes al evento deportivo. El duelo entre los dos equipos más populares, precedido de grandes medidas de seguridad, no fue suspendido y terminó con la victoria de Colo Colo 1-0.

El estadio en donde ocurrió la tragedia. JAVIER TORRES - AFP

Tal como indicó el medio local BioBio, el futbolista de Colo Colo Lucas Cepeda habló sobre lo sucedido y contó que el equipo no se enteró hasta luego de terminado el partido.

“Es lamentable que muera un hincha, no debería suceder. No sé qué pasó, nos enteramos ahora que terminó el partido. Muy lamentable, porque debería ser una fiesta. Ganamos un clásico y tener esta noticia nos deja tristes a todos", lamentó.

Y añadió: “Es lamentable, no se puede disfrutar de la misma manera, pero este triunfo… yo creo que él debe estar feliz de habernos visto ganar. Triste porque no está con nosotros. Le mando un afectuoso cariño a su familia, espero que se puedan recuperar, es muy difícil. Mucha fuerza, Colo Colo va a estar con ustedes en todo momento”.

Las gradas en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. JAVIER TORRES - AFP

Michael Clark, presidente de Azul Azul -sociedad anónima que administra los derechos de concesión de Universidad de Chile-, apuntó contra los responsables de continuar el partido pese a la muerte de una persona y consideró que debería haberse suspendido.

“Lamentablemente tenemos un muerto en un estadio. Aquí veo que hay una deshumanización de esta industria. No puede ser que haya un muerto y en el medio tiempo, siga el show como si no hubiera pasado nada”, lamentó el dirigente en diálogo con el mismo medio.

“Se murió alguien acá, el hijo, el hermano de alguien… Pareciera que no importa nada”, dijo y acusó: “En este estadio se murieron tres personas en seis meses y no pasa nada. La autoridad política yo creo que se equivocó, se lo dije. Tenía todas las facultades para suspender y no lo hizo”.

Con información de AFP