US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro
Este lunes continúa el último Grand Slam de la temporada y concluyen los octavos de final de los torneos masculino y femenino
- 3 minutos de lectura'
El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este lunes con los últimos partidos de octavos de final los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
En el certamen de varones se desarrollan cuatro duelos para dirimir el resto de los clasificados a cuartos de final. En el primer turno en el estadio Arthur Ashe el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) se mide con el ruso Andrey Rublev (15°) mientras que a las 20 el italiano Jannik Sinner (1°), número 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito a retener la corona que ganó en 2024, choca con el kazajo Alexander Bublik.
Los otros cotejos son en el escenario Louis Armstrong. A las 12 se presenta el australiano Alex De Miñaur (8°) vs. el suizo Leandro Riedi y desde no antes de las 16 el italiano Lorenzo Musetti (10°) juega con el español Jaume Munar.
En el campeonato ya no quedan argentinos. En la parte baja del cuadro están definidos los dos cruces de la ronda de ocho tenistas: Novak Djokovic (7°) vs. Taylor Fritz (4°) y Jiri Lehecka (20°) vs. Carlos Alcaraz (2°).
Cuadro del torneo masculino del US Open 2025
En el campeonato de mujeres también se cierran los octavos con cuatro duelos. En el Arthur Ashe Naomi Osaka (23ª) se presenta ante Coco Gauff (3ª) desde no antes de las 14.30 y en el último turno, es decir desde no antes de las 22, Amanda Anisimova (8ª) hace lo propio con la brasileña Beatriz Haddad Maia (18ª). En el Louis Armstrong, en tanto, juegan la polaca Iga Swiatek (2ª) vs. Ekaterina Alexandrova (13ª) desde no antes de las 14 mientras que en el Grandstand, en simultáneo, se presentan la ucraniana Marta Kostyuk (27ª) vs. la checa Karolina Muchova (11ª).
El certamen no tiene tenistas argentinas porque la única representante, Solana Sierra, quedó eliminada en la primera ronda. En la parte alta del cuadro ya están definidos los dos duelos de cuartos de final: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Marketa Vondrousova y Jessica Pegula (4ª) vs. Barbora Krejcikova.
Cuadro del torneo femenino del US Open 2025
Tabla de campeones
Torneo masculino
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Torneo femenino
- Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de US Open
"Me dio un poco de miedo". Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en el US Open
"No me lo recuerdes...". Djokovic, el lamento por perderse el cumpleaños de su hija y el sueño de ganar otro Grand Slam
Magia en el US Open. El toque de espaldas y el "no look" passing: un show de Carlos Alcaraz en Nueva York
- 1
Carlos Alcaraz, en los cuartos de final del US Open con otra actuación mágica
- 2
Alexander Bublik venció a Tommy Paul en el US Open: grandes puntos y show en la madrugada
- 3
Djokovic, el lamento por perderse el cumpleaños de su hija y el sueño de ganar otro Grand Slam
- 4
Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y se instala en los octavos de final del US Open