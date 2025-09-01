US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este lunes con los últimos partidos de octavos de final los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones se desarrollan cuatro duelos para dirimir el resto de los clasificados a cuartos de final. En el primer turno en el estadio Arthur Ashe el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) se mide con el ruso Andrey Rublev (15°) mientras que a las 20 el italiano Jannik Sinner (1°), número 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito a retener la corona que ganó en 2024, choca con el kazajo Alexander Bublik.

Los otros cotejos son en el escenario Louis Armstrong. A las 12 se presenta el australiano Alex De Miñaur (8°) vs. el suizo Leandro Riedi y desde no antes de las 16 el italiano Lorenzo Musetti (10°) juega con el español Jaume Munar.

En el campeonato ya no quedan argentinos. En la parte baja del cuadro están definidos los dos cruces de la ronda de ocho tenistas: Novak Djokovic (7°) vs. Taylor Fritz (4°) y Jiri Lehecka (20°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

En el campeonato de mujeres también se cierran los octavos con cuatro duelos. En el Arthur Ashe Naomi Osaka (23ª) se presenta ante Coco Gauff (3ª) desde no antes de las 14.30 y en el último turno, es decir desde no antes de las 22, Amanda Anisimova (8ª) hace lo propio con la brasileña Beatriz Haddad Maia (18ª). En el Louis Armstrong, en tanto, juegan la polaca Iga Swiatek (2ª) vs. Ekaterina Alexandrova (13ª) desde no antes de las 14 mientras que en el Grandstand, en simultáneo, se presentan la ucraniana Marta Kostyuk (27ª) vs. la checa Karolina Muchova (11ª).

El certamen no tiene tenistas argentinas porque la única representante, Solana Sierra, quedó eliminada en la primera ronda. En la parte alta del cuadro ya están definidos los dos duelos de cuartos de final: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Marketa Vondrousova y Jessica Pegula (4ª) vs. Barbora Krejcikova.

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

Tabla de campeones

Torneo masculino

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino