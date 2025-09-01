Un momento de tensión vivió la tenista checa Karolina Muchova durante el torneo femenino del US Open que se desarrolla por estos días en Estados Unidos. Cuando hacía pocos minutos que el partido que disputaban con Sorana Cirstea por la tercera ronda había comenzado, la tenista checa fue vista incómoda, haciendo gestos a una de las gradas. Después contaría que estaba incómoda e incluso soltó algunas lágrimas por la presencia de su expareja en la tribuna.

Muchova iba perdiendo 4-1 en el primer set y se la notaba distraída. Luego, en declaraciones recogidas por el medio Express, la joven explicó que se sintió perturbada por la presencia de quien había sido su pareja tiempo atrás. “No tiene nada que ver con el tenis, así que no me gusta hablar de ello. Pero mi exnovio, que a veces aparece donde no debería estar y donde yo estoy, se sentó frente a mi banquillo. Me dio un poco de miedo y le pedí que se fuera”, contó.

Karolina Muchova.



Tennismo 🔥 pic.twitter.com/p6dls9iEwd — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

“Se marchó un poco después. Estoy contenta de cómo manejé la situación. Me costó concentrarme, pero luego encontré mi ritmo y pude luchar por cada pelota”, prosiguió la tenista número 13 del mundo y dos veces semifinalista en el Grand Slam neoyorquino.

US Open: Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha Andres Kudacki - FR170905 AP

La jugadora, al igual que el resto de profesionales, tienen la opción de pedir una orden de alejamiento a través de la organización del tenis femenino, pero la checa indicó que no hizo ninguna denuncia contra su expareja. Muchova, undécima cabeza de serie del cuadro, finalmente terminó imponiéndose por 7-6(0), 6-7(3) y 6-4 para avanzar a tercera ronda.

El recuerdo de un violento caso

En febrero de este año, la tenista británica Emma Raducanu rompió en llanto durante un partido por la segunda ronda del WTA 1000 tras ver en una de las plateas del Dubai Duty Free Tennis Stadium al hombre que la había hostigado horas atrás.

La joven de 22 años había sido abordada por el sospechoso en un espacio público. Durante su encuentro, el hombre le dejó una nota, se tomó una foto y mantuvo un comportamiento que le causó “angustia” a la jugadora.

Emma Raducanu y su crisis nerviosa en pleno partido en Dubai

Luego, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021 se llevó una gran ingrata sorpresa cuando identificó al hombre sentado en las gradas durante su exhibición ante, justamente, Muchova. Y cuando la checa se imponía por 2-0 en el primer set, Raducanu resolvió acercarse a la silla de la jueza principal para explicarle lo que estaba pasando. El hombre fue finalmente detenido.