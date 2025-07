Conmoción por la muerte de Samuele Privitera, una promesa del ciclismo italiano

Today we pay respect to young rider, Samuele Privitera who sadly passed away yesterday. Rest In Peace Samuele.



Aujourd'hui, nous rendons hommage au jeune coureur Samuele Privitera qui est malheureusement décédé hier. Repose en paix Samuele.#TDF2025 pic.twitter.com/h6uJV1MqI7