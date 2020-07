.El colombiano Fernando Gaviria ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos Crédito: BettiniPhoto.net

Metros antes de llegar a la meta, Fernando Gaviria miró hacia atrás, soltó el manubrio de su bicicleta, abrió los brazos y así, al frente del pelotón, traspasó la línea de llegada de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Atrás habían quedado sus rivales y un comienzo de pandemia que sufrió en carne propia al dar positivo de Covid-19 en los Emiratos Árabes y estar internado durante casi tres semanas, hasta que volvió a Colombia en un vuelo humanitario que repatrió a 56 personas. Eso fue a finales de marzo, cuando el UAE Tour fue cancelado a falta de dos jornadas al conocerse los primeros casos de la enfermedad entre los participantes, incluido el argentino Maximiliano Richeze, su compañero de equipo, que también participa de la competencia en España.

Este miércoles cruzó al frente en la carrera que marca el regreso de ese deporte tras la prolongada pausa en el calendario por el coronavirus. No había abrazos esperando por el ciclista colombiano, aunque sí estaba permitido que hubiera público al costado del camino, con barbijos. Tampoco estaban tres de sus seis compañeros del UAE Team Emirates, que habían sido apartados de la prueba antes del inicio de esa misma jornada. Eso había sido un golpe a las expectativas del grupo. Sus compatriotas Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardila no estuvieron en la salida y volvieron a sus habitaciones tras ser retirados de la carrera por haber estado con una persona que dio positivo.

"Han venido aquí con sus negativos y no tienen ningún síntoma, pero esta mañana, hablando con ellos en el desayuno, nos hemos dado cuenta de que han tenido un contacto el sábado con un positivo. Entonces, hemos decidido aislarlos y sacarlos de la carrera por precaución", explicó el director deportivo de UAE, Joxean Matxin. Los ciclistas permanecen con sus tapabocas hasta la orden de salida y vuelven a ponérselos después de concluir la competencia, en este caso los 168 km entre Castrojeriz y Villadiego que Gaviria completó en 3h55m38s.

El triunfo los sorprendió, en cierto modo. "No trabajamos para controlar la fuga porque teníamos tres corredores menos y eso era un golpe para nosotros, sobre todo al no contar con Molano, que era uno de mis lanzadores. Contamos con las piernas, con la suerte y el momento indicado. Todo se juntó para hacer un bonito sprint y ganar", describió Gaviria, de 25 años, que entre el 26 de enero y el 2 de febrero pasados fue uno de los protagonistas de la Vuelta a San Juan, donde venció en tres de las siete etapas, aunque eso no le permitió hacerle sombra al ganador, el belga Remco Evenepoel.

Ganador en 2018 de dos etapas del Tour de Francia y en 2017 de cuatro en el Giro de Italia, el colombiano había comentado cuando tuvo el alta que "el coronavirus creíamos que era un juego, pero no. A mí me tocó y pasé algunos días de angustia antes de regresar con mi familia. Sólo cuando me dieron negativo los resultados y pude volver a casa estuve aliviado". Los entrenamientos los retomó a mediados de abril en su casa.

Fernando Gaviria integra el equipo UAE, junto al argentino Maximiliano Richeze (izq.) Crédito: BettiniPhoto.net

El austriaco Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), que ganó la primera etapa de 157km desde la Catedral hasta el Mirador del Castillo, siguió al frente de la clasificación y defenderá este jueves el maillot morado en el tercer día de competencia. Serán 150 km entre Sargentes de la Lora y Picón Blanco, dejando atrás el terreno llano de la segunda jornada para afrontar un recorrido que tiene cuatro pendientes antes del sprint final en ascenso.

La prueba, que conservó su fecha original, concluye el sábado próximo. "Nos pidieron venir 36 equipos. Es curioso, hace tres años tuvimos 11 y estuvimos a punto de sucumbir. La historia del ciclismo sanitario la estamos escribiendo nosotros, pero supone mucha responsabilidad. Tenemos que dar una imagen perfecta. No es una Vuelta ciclista, es una vuelta de concientización y tenemos que demostrar lo que somos", señaló Marcos Moral, director de la carrera.