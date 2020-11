Claudio "Turco" García: "A la televisión no le tengo miedo, sino respeto"

Claudio García respeta a la televisión, pero no le teme Crédito: Telefe

Claudio García dejó su huella en el fútbol y en su autobiografía, donde cuenta su vida sin tapujos, la hizo tal vez más profunda, porque los hinchas que ya conocían sus goles y gambetas, pudieron conocer a la persona.

Ahora, el ex delantero de Huracán, Racing y Vélez, entre otros, se animó a la televisión. A cocinar en televisión y, como cuando encaraba al marcador de punta, algún condimento aparece.

En declaraciones a Página 12, el campeón de América con Argentina en 1993 dejó un mensaje al asegurar que en MasterChef no se tritura a nadie, en referencia a la "picadora de carne" que puede ser la industria del entretenimiento.

En ese sentido, aseguró que no le tiene miedo a ser parte. "Miedo no, tal vez respeto, porque te puede destruir. Por eso cuando me ofrecieron MasterChef no lo dudé. Es un programa de entretenimiento, para toda la familia, donde no hay peleas, no hay discusiones".

En ese sentido, agregó que participa "para ser reconocido en alguna actividad" y no para ser modelo de alguien.

García destaca que los platos que preparan los participantes en MasterChef son accesibles para hacer en la mayoría de los hogares y se divierte al recordar algunas críticas que recibió por parte del jurado.

Pero para el "Turco" no todo es motivo de risas. Se pone serio, como concentrado para patear un penal y rememora cómo sufrió cuando contrajo el Covid 19.

"Aún no hay suficiente conciencia sobre el coronavirus. No en su verdadera dimensión. Por Internet circula una frase que lo deja patente: "el virus no tiene piernas, usa la de los boludos anticonfinamiento". Es increíble que al día de hoy todavía haya gente que salga a la calle sin barbijos, que hagan fiestas, que no respeten las normas. El Covid no es una broma. Lo sufrí en agosto, y lo pasé mal, no al punto de morirme, pero mal. Hay que cuidarse, cuidarse de verdad, protegerse, aceptar los protocolos".