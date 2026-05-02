Colapinto celebró con Maia Reficco tras clasificar en el octavo puesto para la sprint de Miami

Este viernes Franco Colapinto finalizó octavo en la clasificación al Gran Premio de Miami que se correrá en esa ciudad el domingo. Tras la notable mejora del piloto argentino en este tipo de ensayos, Alpine compartió un video detrás de escena en redes sociales, en donde el pilarense celebra el resultado junto a su novia, Maia Reficco.

Las imágenes compartidas por la escudería francesa enseguida se viralizaron en redes sociales. Allí se ve el reencuentro de la pareja una vez terminada la clasificación. Ambos se fundieron en un abrazo y Colapinto le dio un beso a Reficco, quien al mismo tiempo sonríe emocionada por el desempeño su novio.

Entre el ruido de fondo, propio de los boxes tras una clasificación, se alcanza a escuchar una pregunta de Raficco a Colapinto. “¿Cómo te fue?“, le dice. El piloto le contesta, pero no se llegan a identificar las palabras.

Los festejos de Colapinto con su novia

El clip continúa con imágenes de los chinchas argentinos que apoyan a Colapinto en Miami, junto con escenas en donde el piloto saluda a sus ingenieros y el equipo de Alpine.

Sin embargo, en el final del video de apenas 14 segundos, Raficco y Colapinto vuelven a ser los protagonistas. Abrazados, caminan hacia el paddock de Alpine mientras intercambian preguntas. “Estuviste muy bien”, lo alienta la actriz. “¿Desde dónde lo viste?“, quiso saber el pilarense.

Junto al video, la escudería agregó un pequeño texto, que acompaña a la publicación: “Equipo 43. Lo que significa para todos ellos”, postearon desde la cuenta de Alpine en X.

Qué dijo Colapinto luego del 8° puesto

En declaraciones a los medios y tras un complejo de temporada, el piloto argentino valoró el cambio de tendencia. “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo, el que hice yo con los ingenieros. El parate nos sirvió para volver a empezar. Después de momentos duros en las primeras carreras, arrancar así es muy bueno”, expresó minutos después de la clasificación en Miami.

Además, resaltó el rendimiento en condiciones menos favorables y el potencial a futuro. “El último intento fue con gomas usadas y fuimos más rápidos que un Red Bull, así que va todo encaminado. Hay mucho por entender todavía, pero fue un día muy positivo y mañana vamos por más”, concluyó.

Cómo nació el amor entre el piloto y la actriz

Los rumores de romance entre Colpainto y Reficco surgieron a principios de 2026 cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. Si bien el piloto dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación cada vez se consolidaban más.

Finalmente, la estadía de ambos en Buenos Aires para el Colapinto Road Show del último domingo sirvió como escenario para la confirmación. Desde la cuenta de X de El ejército de LAM se compartió una imagen en la que se los pudo ver a ambos en el kartódromo de Zárate y el periodista Ángel de Brito contó que Colapinto “cerró un restó en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos”.

Colapinto y Reficco juntos en el kartódromo de Zárate (Foto: Instagram @elejercitodelam)

Además, el sábado 25 de abril compartieron un asado en Estancia Vigil, en Cardales, provincia de Buenos Aires, junto a familiares y amigos y, además de sentarse uno al lado del otro, caminaron de la mano e intercambiaron miradas cómplices.

Al día siguiente, Colapinto quedó grabado en bronce al convertirse en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires y su novia lo acompañó en una jornada inolvidable.

La foto que confirma la relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto

Durante esa misma jornada, Reficco compartió una imagen del piloto luego de su demostración porteña, oficializando el romance entre ambos.