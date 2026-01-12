La foto de Franco Colapinto con Maia Reficco que confirmó el romance y la frase de ambos que llamó la atención
Tras una breve estadía en la Argentina, el piloto de Alpine se mostró muy apegado a la actriz; los indicios que marcan una incipiente relación
Franco Colapinto se tomó unos días de descanso en Argentina y Uruguay para recargar energías de cara a lo que será una demandante temporada de la Fórmula 1. A la espera de volver a subirse a un auto y sentir la adrenalina de los circuitos más importantes del mundo, el oriundo de Pilar dio más pistas sobre su incipiente romance con Maia Reficco, la actriz argentina-estadounidense que protagonizó a Eva Duarte de Perón en el musical Evita en Broadway.
Una de las pistas más contundentes que confirmaron la unión amorosa fueron los posteos de ambos en Instagram. En primer lugar, en la publicación de Colapinto, se ve una imagen de Reficco con el casco del piloto.
Por su parte, la actriz, el pasado viernes, subió una publicación en sus redes con un sugestivo título: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. Días más tarde, más precisamente este domingo, el argentino utilizó una parte de esa frase que fue tomado como una prueba más que contundente de que se encuentran en un romance.
“Lindo verano para ser un “”deportista de alto rendimiento”, destacó el piloto que compite con la escudería Alpine. Este ida y vuelta generó muchísima repercusión en las redes sociales y desplazó, por un momento, a Colapinto de la Fórmula 1 para adentrarse en detalles de su vida privada.
Quién es Maia Reficco
Nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, en el seno de una familia arraigada en la Argentina. Desde chica se manejó en un entorno atravesado por el arte y la música.
Hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, Reficco regresó, junto a su familia, a la Argentina, donde a los 8 años comenzó a formarse personal y artísticamente.
A los 15, impulsada por la sensación de que la escena local le quedaba chica, decidió volver a Estados Unidos y radicarse en Los Ángeles. Allí maduró profesionalmente, desarrolló su faceta musical junto al coach Eric Vetro y obtuvo una beca para estudiar canto en la escuela Berklee, en su ciudad natal.
Sin embargo, el gran salto a la popularidad llegó con el protagónico de Kally’s Mashup para el canal Nickelodeon, lo que la catapultó a la fama internacional con apenas 17 años. Desde entonces, su carrera avanzó con rapidez y le permitió sumar proyectos de alto perfil en la industria audiovisual.
Desde ese entonces, colaboró con varias producciones de gran envergadura que la posicionaron como una artista emergente de gran proyección.
