Colapinto terminó 10° en la tercera práctica de Azerbaiyán y el más rápido fue Verstappen

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el décimo lugar durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Bakú, donde el holandés Max Verstappen marcó el mejor tiempo del entrenamiento con su Red Bull.

Verstappen tuvo un registro de 1:43.922 y quedó al frente del clasificador tras desplazar a su perseguidor más inmediato. Su vuelta superó por 0s099 al británico George Russell.

En el tercer puesto finalizó Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, a 0s111 de la cima. Detrás se ubicó el corredor de Mercedes Kimi Antonelli y la quinta posición fue para el monegasco Charles Leclerc.

Los resultados de la tercera práctica en Bakú

A bordo de su Alpine, Franco Colapinto cerró su mejor vuelta en 1:45.592, que lo dejó a 1s670 del líder. Por su parte, el francés Pierre Gasly avanzó hasta la sexta posición con 1:44.637, con un registro que superó a los dos autos de McLaren, que tuvieron a Oscar Piastri en el séptimo lugar y a su compañero Lando Norris ubicado inmediatamente después.

Cumplida la media hora de iniciada la práctica, el canadiense Lance Stroll golpeó la rueda delantera izquierda de su auto contra una pared interior de la pista. Por este motivo, el integrante de Aston Martin tuvo que detenerse en una de las escapatorias y abandonar el entrenamiento.

Las posiciones de ambos pilotos de Alpine

El GP de Azerbaiyán

La competencia en Bakú corresponde a la 15.ª fecha del campeonato 2026. El calendario de la categoría tuvo cambios tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La prueba en suelo bahreiní se reprogramó para comienzos de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia.

A diferencia del formato tradicional, la actividad se desarrolla entre el jueves y el sábado, por lo que arranca y termina un día antes de lo habitual. La modificación responde a una solicitud del gobierno local debido a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo, una jornada de luto nacional en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Por ese motivo, las autoridades locales pidieron evitar eventos deportivos durante esa fecha.

Gran Premio de Azerbaiyán

Días y horarios

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Jueves 24 de septiembre

5.30: Práctica 1.

9: Práctica 2.

Viernes 25 de septiembre

5.30: Práctica 3.

9: Clasificación.

Sábado 26 de septiembre

8: Carrera.

Colapinto en Bakú Pavel Bednyakov - AP

La tensión con los fanáticos argentinos

El equipo Alpine llegó a Bakú con cierta tensión, ya que Gasly denunció que recibió amenazas dirigidas a él, a su pareja y a su familia en redes sociales. Estos ataques habrían aumentado tras una polémica maniobra con su compañero de equipo durante el Gran Premio de España, disputado en Madrid, donde el francés no cedió la posición de inmediato pese a atrasarlo a Colapinto.

“Recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de mi familia y a mi novia. Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, afirmó el competidor.

En declaraciones al medio Motorsport, también agregó: “Resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que soy un deportista de élite y que estoy expuesto, pero no creo que eso deba ser así. Tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable”.