Mundial 2026
Cómo las selecciones transforman sus convocatorias en fenómenos virales
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. En las últimas semanas, las selecciones clasificadas revelaron las listas de 26 futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá, pero ya no alcanza con publicar una nómina: cada anuncio se transformó en una pieza audiovisual pensada para emocionar, sorprender y conquistar audiencias.
Con producciones que apelan a la identidad nacional, figuras populares, historias personales, humor y recursos cinematográficos, las federaciones compiten también por el impacto en redes sociales.
Este recorrido reúne los videos con los que cada seleccionado presentó a sus convocados y muestra cómo una tradición burocrática del fútbol se convirtió en un fenómeno global de comunicación.
InglaterraUn viaje por la cultura popular y las calles donde todo comenzó
FranciaEl homenaje a la vida y la diversidad que define a los Bleus
NoruegaUn emotivo relato sobre la espera de toda una generación
EscociaUn país fácil de amar
República ChecaEl recuerdo de los primeros pasos
SenegalEl honor y la épica al servicio de la nación
Inglaterra
La selección inglesa eligió un videoclip de estética cinematográfica para anunciar a los 26 convocados a la Copa del Mundo. Con referencias directas a la música de los Beatles, el arte urbano, los barrios, los pubs y la diversidad cultural del país, la pieza combina imágenes documentales y animación para construir un relato sobre qué significa representar a Inglaterra. Los nombres de las figuras del plantel aparecen integrados a ese recorrido visual -con menciones destacadas para referentes como Jude Bellingham y Bukayo Saka- hasta desembocar en la revelación completa de la nómina sobre una marquesina inspirada en los grandes teatros y cines británicos. Más que una simple enumeración de futbolistas, el video busca presentar al equipo como la expresión de una identidad colectiva nacida en las calles, la cultura popular y la pasión de sus hinchas.
Francia
Lejos de los estadios y los grandes escenarios, la selección francesa eligió una puesta en escena inspirada en comercios, bares, restaurantes, kioscos y rincones de barrio para revelar a los 26 convocados al Mundial 2026. A lo largo del video, los futbolistas aparecen integrados a escenas de la vida cotidiana francesa mientras sus nombres se presentan en carteles, diarios, menús y otros elementos del entorno. Con una estética colorida y cinematográfica, la pieza refuerza la idea de un equipo construido a partir de orígenes diversos y unido por una misma camiseta. Figuras como Kylian Mbappé, Dayot Upamecano y Michael Olise encabezan una convocatoria presentada como un recorrido por la Francia contemporánea, donde la cultura popular y el fútbol vuelven a encontrarse antes de la defensa del título mundial.
Noruega
A través de un mensaje leído por el rey Harald V, Noruega presentó a los futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y transformó la habitual nómina de convocados en un relato sobre identidad, pertenencia y perseverancia. El monarca recuerda los 28 años de espera para volver a una Copa del Mundo y reivindica el esfuerzo colectivo que hizo posible el regreso: desde las canchas de cemento y césped sintético de pequeños pueblos hasta las grandes ciudades atravesadas por ferris y pasos de montaña. Mientras aparecen los nombres de figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, las imágenes recorren paisajes, trabajadores, familias e hinchas que siguen el anuncio por radio. El mensaje concluye con una apelación a la unidad nacional y una frase que resume el espíritu de la pieza: “Noruega es un equipo”. Un homenaje emotivo a un país que vuelve a sentirse protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.
Escocia
La selección escocesa eligió un relato íntimo y profundamente emocional para comunicar su lista. El video sigue a un hincha, encarnado por el actor Ewan McGregor, que recorre barrios populares, estadios, costas y algunos de los paisajes más emblemáticos del país mientras reflexiona sobre el significado de representar a Escocia en la máxima cita del fútbol. Entre banderas azules ondeando al viento, gaitas, tribunas vacías y celebraciones de aficionados, comienzan a aparecer los nombres de los convocados de Steve Clarke, encabezados por figuras como Andrew Robertson, Scott McTominay y Billy Gilmour. Más que una presentación de jugadores, la pieza funciona como una declaración de identidad nacional: un homenaje a la pasión de generaciones de escoceses que mantuvieron viva la ilusión mundialista y que ahora vuelven a acompañar a su selección en el escenario más grande del fútbol.
República Checa
La selección checa eligió una propuesta tan simple como emotiva para anunciar a sus elegidos: poner el foco en las personas que estuvieron junto a los futbolistas mucho antes de que alcanzaran la élite. A lo largo del video, familiares, amigos, entrenadores formativos y referentes de la infancia aparecen sosteniendo fotografías de los jugadores cuando eran niños, mientras recuerdan sus comienzos en pequeñas canchas y clubes de barrio. Las imágenes alternan esos retratos del pasado con registros de los actuales integrantes del plantel y convierten cada convocatoria en una historia personal de esfuerzo, aprendizaje y acompañamiento. Más que una lista de nombres, la pieza funciona como un homenaje a las raíces del fútbol checo y a quienes ayudaron a construir el camino de una generación que ahora representará al país en la Copa del Mundo.
Senegal
Con una estética inspirada en las tradiciones reales africanas y los antiguos pergaminos ceremoniales, Senegal también hizo su anuncio a través de una pieza audiovisual cargada de solemnidad y simbolismo. El video comienza con figuras de ancianos y guardianes de la memoria colectiva, acompañados por música tradicional y escenas que remiten a la historia y la identidad cultural del país. A medida que avanza el relato, los nombres de los seleccionados aparecen escritos uno a uno en un “pergamino real” de la Federación Senegalesa de Fútbol, presentado como una distinción otorgada por la voluntad del pueblo para representar a la nación en la Copa del Mundo. Más que una simple convocatoria, la producción convierte la presencia en el Mundial en una misión de honor y servicio nacional, reforzando el vínculo entre la selección, sus raíces culturales y el orgullo de todo un país.