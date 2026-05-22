Cómo las selecciones transforman sus convocatorias en fenómenos virales

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. En las últimas semanas, las selecciones clasificadas revelaron las listas de 26 futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá, pero ya no alcanza con publicar una nómina: cada anuncio se transformó en una pieza audiovisual pensada para emocionar, sorprender y conquistar audiencias.

Con producciones que apelan a la identidad nacional, figuras populares, historias personales, humor y recursos cinematográficos, las federaciones compiten también por el impacto en redes sociales.

Este recorrido reúne los videos con los que cada seleccionado presentó a sus convocados y muestra cómo una tradición burocrática del fútbol se convirtió en un fenómeno global de comunicación.