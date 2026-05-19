La emotiva presentación de la lista selección escocesa para el Mundial

La selección escocesa celebró su regreso al Mundial 2026 luego de casi 30 años con un emotivo video en el que presentó la lista oficial de jugadores convocados para la competencia internacional. Con la participación especial del actor Ewan McGregor, quien puso voz a un relato cargado de referencias al orgullo y la identidad del país europeo.

“Nuestra Escocia. Siempre fue un país fácil de amar”, dice el artista, conocido, entre otras cosas, por su papel como Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars.

Mientras avanza la narración en off, se suceden imágenes de paisajes típicos de Escocia: colinas, playas, campos verdes y parques, además de banderas flameando y una joven tocando la gaita, el instrumento más emblemático de la cultura escocesa.

La presentación de Escocia para la llegada de su equipo al Mundial

“El viento que moldea la tierra, la lluvia que trae color a los parajes salvajes, las colinas que se alzan como viejas amigas, esperando para compartir su vista”, enumera McGregor, oriundo de la ciudad escocesa de Perth.

Con una toma del Scotland National Stadium y niños que juegan a su alrededor, el video hace alusión al regreso al Mundial luego de 28 años sin competir. “El fútbol, eso es lo que hace que el corazón lata con más fuerza: desconocidos que se convierten en hermanos y hermanas durante 90 minutos. Y la fe nunca se va. Llevamos algo que no se puede medir: orgullo".

“Ese orgullo feroz. Obstinado. Orgullo escocés. Escocia, un lugar hermoso e inexplicable. Después de 28 largos veranos, el mundo finalmente volverá a escuchar tu voz“, cierra el video, que presenta la lista del equipo completo que viajará en pocas semanas a Estados Unidos, México y Canadá.

En la convocatoria del entrenador Steve Clarke aparecen los arqueros Craig Gordon (del Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/ENG) y Liam Kelly (Rangers). Por otro lado, como defensa figuran Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).

Como delanteros principales están Che Adams, del Torino; Lyndon Dykes, del Charlton; George Hirst, de Ipswich; Lawrence Shankland, del Hearts; y Ross Stewart, de Southampton. En cuanto a los mediocampistas, los convocados fueron Ryan Christie, del Bournemouth; Findlay Curtis, del Kilmarnock, cedido por el Rangers; Lewis Ferguson, del Bologne; Ben Gannon-Doak, del Bournemouth; Billy Gilmour, del Naples; John McGinn, del Aston Villa; Kenny McLean, del Norwich; y Scott McTominay, del Nápoles.

Escocia debutará en la Copa Mundial de la FIFA el próximo 13 de junio ante Haití y posteriormente se enfrentará a Marruecos y Brasil el 19 y 24 de junio, respectivamente.