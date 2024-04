Condenaron a Junior Benítez, exfutbolista de Boca, a cinco años de prisión efectiva

Escuchar

Este martes la Justicia de Lomas de Zamora condenó al exfutbolista de Boca, Lanús y Benfica Oscar Junior Benítez a cinco años de prisión efectiva por daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra. La familia de su expareja lo había denunciado por violencias y amenazas luego de que ella se suicidará un día después de haberla visitado mientras tenía una restricción. Se lo investigó a Benítez, de 31 años, por cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 contra su expareja, Anabelia Ayala –que tenía 29 años y se quitó la vida el día de Año Nuevo, en Burzaco–, e integrantes de la familia de la mujer.

El exfutbolista fue imputado a principios de este año por el delito de “coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia”. El fallecimiento de Anabelia se conoció el 1° de enero, ese día fue encontrada muerta en su habitación.

“El día de ayer mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó, se desgastó tanto mentalmente como físicamente”, escribió en ese entonces Belén Aldana García, prima de la víctima. En su publicación en Facebook, la joven comentó que el 30 de diciembre el deportista se habría acercado al hogar de Ayala a pesar de que la Justicia había dispuesto una restricción de 300 metros, y destacó también que Benítez constantemente la llamaba y la atosigaba a través de las redes sociales.

En ese contexto, el jueves 4 de enero la familia difundió un video que complicó la situación del futbolista -que estaba cumpliendo una condena en su domicilio de Luis Guillón, en el distrito de Esteban Echeverría- ya que en las imágenes se observó una camioneta presuntamente manejada por él. El registro de la fecha coincide con la mencionada por García.

Según los dichos del padre de Anabelia, -consignados en una presentación dirigida al Juzgado Correccional Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora-, Benítez se dirigió al domicilio de su hija y luego se fueron juntos en el vehículo en el que el jugador había llegado. Más tarde, de acuerdo al testimonio del hombre, la mujer regresó “notoriamente afectada y se encerró en su habitación. Luego de ese episodio, horas después, la encontró sin vida, “ahorcada”. Todavía resta el juicio por supuesta instigación al suicidio de Anabelia.

En declaraciones para LN+, Juan Carlos, el padre de la joven, dijo estar insatisfecho con la condena. “No esperaba esto, esperaba la máxima sentencia. Estoy muy triste. Quería por lo menos ocho años y medio”, aclaró. Tras ello, habló de cómo evolucionó la relación entre Benítez y su hija. “Cuando lo conocí, nunca se arrimó a saludar, entendí que no tenía intención de relacionarse. Él la empezó a alejar de sus amigas y de su familia. La controlaba con una tablet las 24 horas, él tenía que saber hasta cuando iba al baño. Yo me estaba dando cuenta de a poco lo que estaba pasando, mi hija no quería que me metiera. El muchacho entró a mi domicilio con un revólver y empezó una guerra conmigo”, explicó.

Las imputaciones a Benítez

De acuerdo con la acusación fiscal, el primero de los hechos imputados sucedió el 16 de enero de 2021 en una casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su expareja.

Al día siguiente, Benítez presuntamente irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y la mujer, tras lo cual prendió fuego distintos elementos propiedad de Anabelia en la puerta del domicilio.

Junior Benítez, una pieza ofensiva que vino a ocupar el lugar de Tevez

Otro de los hechos que se le imputan ocurrió en 28 de febrero de 2022, cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y de su grupo familiar y lo amenazó: “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás”; y en ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.

En tanto, el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer dañó las cuatro llantas del Peugeot 406 de su padre.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal acusa a Benítez de haber tenido, en su casa del partido de Esteban Echeverría, una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido.

En el marco de todas esas causas, la Justicia había dispuesto el arresto domiciliario de Benítez, revocado el 12 de enero por haberlo incumplido para salir a buscar a su expareja días antes de que se suicidara.

LA NACION