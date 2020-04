Conmoción en la NFL: murió el exjugador Tarvaris Jackson, de 36 años

El tributo de los Minnesota Vikings, de la NFL, a Tarvaris Jackson. Crédito: Twitter @Vikings

13 de abril de 2020 • 13:45

El exjugador de la NFL , Tarvaris Jackson , falleció en un accidente automovilístico a los 36 años. La información fue confirmada por la Universidad de Tennessee Tech , donde el ex mariscal de campo se desempeñaba como entrenador.

De acuerdo con los informes policiales, el vehículo en el que se trasladaba el deportista golpeó contra un árbol este domingo alrededor de las 9 de la noche, hora local (en el estado de Alabama ). Tras el siniestro, Jackson fue trasladado de emergencia a un hospital, donde lo declararon muerto.

Jackson, nacido en la localidad de Montgomery , fue seleccionado por los Vikings en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2006, liga en la que jugó 10 años. En su carrera, se desempeñó cinco años en Minnesota , dos temporadas en los Seahawks y un año con los Bills . El honor máximo de su carrera fue el título de campeón del Super Bowl XLVIII , en 2014, para los Seattle. A lo largo de su trayectoria, disputó 59 partidos, en los que lanzó 7.263 yardas, y 39 pases de touchdown . Además, completó 1073 envíos.

"Definitivamente, estoy conforme con mi carrera en la NFL. Por supuesto, hay cosas que me hubiera gustado hacer distinto", había dicho Jackson en una entrevista con The Tennessean el último verano estadounidense. "Trato de enseñarle a mis discípulos que no hagan lo mismo que yo". Desde las cuentas de redes sociales de la NFL, lo despidieron así: "Nos entristece compartir el fallecimiento del ex mariscal de campo de los Vikings, Seahawks y Bills Tarvaris Jackson"

Por su parte, el excompañero y estrella de la NFL, Russell Wilson , lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales : "TJack, te extrañaremos. Rezo por tu familia. Te quiero".