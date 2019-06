Néstor Pitana estrena el VAR en la Copa América Brasil 2019. El sistema fue muy utilizado en los dos primeros partidos del certamen. Fuente: AFP

El partido inaugural de la Copa América Brasil 2019 tuvo a Néstor Pitana como árbitro principal y a Patricio Loustau como su asistente de VAR más importante. Esta es la primera edición del torneo que cuenta con el sistema de asistencia arbitral por video, aprobado por la FIFA en marzo del año pasado. Con apenas tres partidos jugados, el ayudante virtual tuvo un protagonismo impensado los dos primeros.

En el primero, disputado entre Brasil y Bolivia en el Morumbí, la comisión arbitral de Conmebol reconoció que los micrófonos de Pitana y de sus asistentes de VAR permanecieron abiertos durante todo el partido. Así, los televidentes de la transmisión oficial pudieron escuchar lo que conversaron los árbitros argentinos en cada una de las jugadas polémicas, como por ejemplo el penal que abrió el partido y que pudo cobrarse luego de la revisión por VAR. "El protocolo de VAR impide que las conversaciones de los asistentes de VAR con el árbitro principal sean divulgadas. Lo mismo ocurre con las imágenes que le transmiten al árbitro para que tome una decisión sobre una jugada en particular. Sólo puede mostrarse la cámara que ayuda al árbitro a tomar su determinación", contó desde Brasil una fuente de la Conmebol .

La idea tanto de la FIFA como de la Conmebol es que en un futuro cercano las comunicaciones entre el primer árbitro y su asistente principal de VAR sean públicas, como ocurre en otros deportes como la NFL de fútbol americano, o el rugby. El viernes, de hecho, se dio una situación particular durante el partido que los Jaguares y los Sunwolves jugaron en el estadio José Amalfitani por la última fecha de la etapa regular del Súper Rugby. Mientras esperaban que el TMO (Television Match Official, una especie de VAR, pero de rugby) tomara una decisión sobre un try, el árbitro principal (Federico Anselmi) y su segundo asistente de cancha (Juan Pablo Federico) mataron el tiempo charlando al pie de la cancha. Y los televidentes siguieron la conversación al detalle, ya que los árbitros del rugby (como los del fútbol americano) están intercomunicados y conectados a la transmisión de TV.

Además de la mano del defensor boliviano que Pitana juzgó penal a instancias de Patricio Loustau (su principal asistente de VAR), la otra acción polémica en la que el árbitro de la final del último Munidal debió intervenir fue en un codazo de Carlos Saucedo (Bolivia) sobre el brasileño Casemiro. Loustau lo advirtió por una posible infracción de tarjeta roja. A Pitana la jugada le había pasado inadvertida, por lo que aceptó la sugerencia de revisarla. Y, luego de ver las imágenes, optó por amonestar al futbolista boliviano.

Este sábado, el uso del sistema de asistencia arbitral por video continuó durante el encuentro entre Perú y Venezuela, que se disputó en la Arena Gremio, de Porto Alegre, y que terminó empatado sin goles. El VAR intervino tres veces para anular dos goles a los peruanos: el primero a Christofer Gonzales y el segundo a Jefferson Farfán. Además, se utilizó para interrumpir por offside una jugada que había terminado con una atajada impresionante del arquero venezolano Wilker Fariñez.

