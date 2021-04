Copa Libertadores: dónde quedaron ubicados Boca, River y Racing para el sorteo de la etapa de Grupos

La Copa Libertadores ya está en marcha. Las etapas preliminares se están definiendo. De hecho, San Lorenzo, dirigido por Diego Dabove, viene de dejar en el camino a la Universidad de Chile (1-1 en Santiago y 2-0 en el Nuevo Gasómetro) y ahora deberá dirimir con el Santos de Ariel Holan un boleto a la etapa de grupos. Mientras tanto, la Conmebol dio a conocer los bombos de los cuales saldrán los rivales para cada equipo argentino: River, Boca, Defensa y Justicia, Racing, Argentinos, Vélez y San Lorenzo, si es que logra imponerse al conjunto brasileño.

El 9 de abril, a las 12 del mediodía, será el momento previo, donde incluso muchos entrenadores piensan que se comienza a ganar la Copa Libertadores. En Luque, sede de la Conmebol, se llevará a cabo el sorteo para la instancia de grupos. Están definidos los equipos y sólo resta resolver las llaves previas de San Lorenzo, y también las de Libertad de Paraguay vs. Atlético Nacional, de Colombia, Gremio (Brasil) vs. Independiente del Valle, de Ecuador; y Bolívar de Bolivia vs. Junior, de Barranquilla (Colombia).

Los cinco participantes argentinos que tienen asegurado su boleto a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2021 son Boca (campeón de la Superliga 19/20), River (mejor clasificado de esa Superliga), Defensa y Justicia (campeón de la Copa Sudamericana 2020), Racing, Argentinos y Vélez. Y podría haber un sexto si San Lorenzo vence a Santos.

Los cruces del Ciclón con Santos serán el martes, a las 21.30

, en el Nuevo Gasómetro; y el desquite será el 13 de abril, en Brasil.

El reparto de bombos

Boca y River comparten el bombo 1, junto con Palmeiras (campeón defensor), Nacional, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y San Pablo, de acuerdo con el ranking de clubes de la Conmebol.

Racing y Defensa y Justicia se ubican en el bombo 2, junto a Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Independiente de Santa Fe, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona.

Vélez y Argentinos están en el bombo 3, con Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira.

En el bombo 4 aparecen Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas y los que siguen en la Fase 3: Atlético Nacional/Libertad, Gremio/Independiente del Valle, Junior/Bolívar y San Lorenzo/Santos.

La etapa de grupos de la Copa Libertadores se pondrá en marcha el 21 de abril y terminará la semana del 26 mayo. En tanto, tras conocerse los 16 que buscarán el título, el 2 de junio será el nuevo sorteo.

Los octavos de final se iniciarán en la semana del 14 y finalizarán en la del 21 de julio, después de la disputa de la Copa América que organizarán la Argentina y Colombia; mientras que los cuartos de final serán a partir del 11 de agosto y las semifinales están programadas para el 22 y 29 de septiembre.

La final única : La definición de la Copa Libertadores de América está prevista para el 20 de noviembre próximo, en sede por confirmar.

