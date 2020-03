Ilicic (Atalanta) convierte el penal en un estadio de Valencia cerrado al público Fuente: AFP

Atravesado por la pandemia del coronavirus, el calendario europeo de fútbol está sometido a continuas alteraciones. Poco permanece del cronograma establecido a principios de temporada. La actividad queda desperdigada entre partidos que se juegan con público, otros a puertas cerradas y postergaciones de ligas. Este desbarajuste le resta foco a algunas cuestiones futbolísticas destacadas de la jornada del martes de Champions League . Como que el debutante Atalanta sigue siendo un festival de goles: le ganó 4-3 a Valencia con un global de 8-4 para avanzar a los cuartos de final. O como la eliminación de uno de los últimos finalistas, Tottenham , goleado 3-0 por Leipzig , que acentuó el mal momento del equipo de José Mourinho , con derrotas en la Premier League (ocupa el 8° puesto) y eliminado en la FA Cup.

De las cinco grandes ligas, la última en modificar su programación fue la Premier League. A última hora del martes fue postergado el partido que hoy iban a disputar Arsenal y Manchester City como precaución porque el equipo londinense viene de enfrentar por la Europa League a Olympiakos, cuyo presidente, Evangelos Marinakis, que también es propietario de Nottingham Forrest, dio positivo de coronavirus. Arsenal emitió este comunicado: "Estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones del gobierno, que orientan a que cualquier persona que haya tenido contacto con alguien que esté contaminado con el virus debe permanecer aislado por 13 días desde la fecha del contacto".

Hasta ahora, en Inglaterra los equipos acordaron mandar un mensaje de prevención al evitar el saludo inicial de darse las manos. Los jugadores pasan delante de sus rivales y solo cruzan miradas. Es un gesto que no pasa de lo simbólico porque luego, en el partido, abundan las sujeciones.

Pep Guardiola: "No me gustaría jugar sin público"

Pep Guardiola , antes de que se conociera la postergación de Arsenal-Manchester City, había expresado: "Es algo (por el coronavirus) que ya pasó en Italia y España y va a pasar aquí también". El entrenador fijó una postura contraria a jugar a puertas cerradas: "Tenemos que preguntarnos si merece la pena jugar al fútbol sin espectadores . Hacemos nuestro trabajo para la gente, pero si ellos no pueden venir, ¿qué sentido tiene? Haremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público".

Sobre el partido de hoy, abierto al público en Anfield Road, entre Liverpool y Atlético de Madrid, Diego Simeone consideró que "no hubiese sido justo" disputarlo sin hinchas porque el Atlético tuvo el apoyo de los suyos en el 1-0 de la ida en el Wanda Metropolitano. En otra conferencia de prensa, Jürguen Klopp se enojó con un periodista argentino que trabaja en España cuando lo consultó si no tenía miedo al contacto físico al que están expuestos sus jugadores. El DT de Liverpool le respondió: "El fútbol es solo un juego. Somos parte de la sociedad y todos deberíamos estar preocupados de la misma manera. No me gusta esa pregunta. Viniste en un vuelo desde Madrid, donde están cerrando escuelas y universidades, pero el fútbol vale la pena para viajar y desplazarse."

Simeone: "No sería justo para el Liverpool que nosotros hayamos jugado el primer partido con gente, con la importancia que tuvo, y esta vez que esté ausente lo más importante para su equipo" Fuente: AFP

El próximo miércoles, Barcelona enfrentará a puertas cerradas Napoli en el Camp Nou. El presidente del club catalán, Josep Bartomeu, expresó que esa medida le ocasiona una pérdida de seis millones de euros. El dirigente se permitió una humorada sobre los cuestionamientos de los simpatizantes que viene recibiendo su gestión: "Al menos me ahorraré la pañolada".

La UEFA evalúa aplazar las próximas eliminatorias de la Champions (hoy, PSG recibe sin público en París a Borussia Dortmund) y la Europa League. El delantero Kylian Mbappé , a causa de una angina, se hizo el test de coronavirus que le dio negativo.

El presidente de Getafe, Ángel Torres, lanzó un ultimátum con la negativa a ir a Milan para enfrentar el jueves a Inter por la Europa League. "Pedimos (a la UEFA) que se busque una ciudad alternativa. No viajaremos a Milán. Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos".

El festejo de Ilicic, autor de los cuatro goles de Atalanta Fuente: Reuters

La UEFA también debe tomar una decisión sobre la Eurocopa (del 12 de junio al 12 julio), distribuida en 13 ciudades sede. La ECA (Asociación Europea de Clubes) está en alerta y le transmitió a la UEFA la conveniencia de desechar lo de jugar a puertas cerradas y aplazar el programa de la Champions y Europa League.

Dentro un panorama que puede cambiar de un momento a otro, las ligas de cada país, de acuerdo con los informes sanitarios de sus países, dispusieron estas medidas:

Italia : suspendido el fútbol en todas las categorías hasta el 3 de abril.

: suspendido el fútbol en todas las categorías hasta el 3 de abril. España : las próximas dos fechas se disputarán sin público, pero desde el sindicato de los futbolistas se presiona para suspender la actividad.

: las próximas dos fechas se disputarán sin público, pero desde el sindicato de los futbolistas se presiona para suspender la actividad. Francia : en la Ligue1 y Ligue2 se jugará a puertas cerradas hasta el 15 de abril.

: en la Ligue1 y Ligue2 se jugará a puertas cerradas hasta el 15 de abril. Inglaterra : por el momento, solo postergado Arsenal-Manchester City.

: por el momento, solo postergado Arsenal-Manchester City. Alemania : Borussia Moenchengladbach-Colonia se medirán hoy a puertas cerradas (por primera vez desde la creación de la Bundesliga, en 1963). Para el fin de semana, las autoridades regionales decidirán si abren o no las puertas.

: Borussia Moenchengladbach-Colonia se medirán hoy a puertas cerradas (por primera vez desde la creación de la Bundesliga, en 1963). Para el fin de semana, las autoridades regionales decidirán si abren o no las puertas. Holanda, Portugal y Grecia : a puertas cerradas.

: a puertas cerradas. Suiza : suspendido.