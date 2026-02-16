La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 17 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Galatasaray vs. Juventus. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Benfica vs. Real Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Borussia Dortmund vs. Atalanta. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
- 17 Mónaco vs. PSG. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports
Copa Libertadores
- 19 Carabobo vs. Huachipato. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports
- 21.30 2 de Mayo (P) vs. Sporting Cristal. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports 2
- 21.30 Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports
Copa Argentina
- 17 Aldosivi vs. San Miguel. Los 32avos de final. TyC Sports
- 19.30 Tigre vs. Claypole. Los 32avos de final. TyC Sports
- 22 River vs. Ciudad de Bolívar. Los 32avos de final. TyC Sports
Championship
- 16.45 Bristol City vs. Wrexham. Disney+
TENIS
ATP 500 de Río de Janeiro
- 16.30 Primera ronda, con Tomás Etcheverry vs. Francisco Comesaña, Francisco Cerúndolo vs. Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo vs. Luciano Darderi. Disney+
ATP 500 de Doha
- 13.30 Primera ronda, con Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech y Jesper de Jong vs. Andrey Rublev. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Obras Sanitarias vs. Oberá. TyC Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
El torneo Apertura, fútbol de Europa y tenis en Río de Janeiro y Qatar
TV y streaming del domingo. Cerúndolo en la final, Boca, el clásico de La Plata, Francia en el Seis Naciones, Leones y All-Star
TV y streaming del sábado. Tres argentinos en las semifinales del ATP de Buenos Aires, Seis Naciones, Racing y ligas europeas
Más leídas de Fútbol
- 1
Adam Bareiro hace en Fortaleza los goles que se perdía en River y reconoció el interés de Boca
- 2
En qué canal pasan Boca vs. Platense por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 3
Franco Mastantuono vio la goleada de Real Madrid desde el banco y apenas suma ocho minutos en los últimos dos partidos
- 4
Claudio Úbeda habló de los aspectos positivos de Boca, celebró los regresos y advirtió lo que debe mejorar su equipo