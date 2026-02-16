LA NACION

La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
River se presenta en la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, con la necesidad de recuperarse
River se presenta en la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, con la necesidad de recuperarseMARCOS BRINDICCI

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 17 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 14.45 Galatasaray vs. Juventus. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Benfica vs. Real Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Borussia Dortmund vs. Atalanta. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 17 Mónaco vs. PSG. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports
Benfica y Real Madrid vuelven a medirse tras el último partido histórico
Benfica y Real Madrid vuelven a medirse tras el último partido históricoPATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Copa Libertadores

  • 19 Carabobo vs. Huachipato. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports
  • 21.30 2 de Mayo (P) vs. Sporting Cristal. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports 2
  • 21.30 Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports

Copa Argentina

  • 17 Aldosivi vs. San Miguel. Los 32avos de final. TyC Sports
  • 19.30 Tigre vs. Claypole. Los 32avos de final. TyC Sports
  • 22 River vs. Ciudad de Bolívar. Los 32avos de final. TyC Sports
Tigre se enfrenta con Claypole por la copa Argentina, en Morón
Tigre se enfrenta con Claypole por la copa Argentina, en Morón Marcelo Endelli - Getty Images South America

Championship

  • 16.45 Bristol City vs. Wrexham. Disney+

TENIS

ATP 500 de Río de Janeiro

  • 16.30 Primera ronda, con Tomás Etcheverry vs. Francisco Comesaña, Francisco Cerúndolo vs. Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo vs. Luciano Darderi. Disney+

ATP 500 de Doha

  • 13.30 Primera ronda, con Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech y Jesper de Jong vs. Andrey Rublev. Disney+
Carlos Alcaraz vuelve a la acción tras ganar el Abierto de Australia
Carlos Alcaraz vuelve a la acción tras ganar el Abierto de AustraliaMARTIN KEEP - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Obras Sanitarias vs. Oberá. TyC Sports
