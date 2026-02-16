La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 17 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

14.45 Galatasaray vs. Juventus. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN

17 Benfica vs. Real Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN

17 Borussia Dortmund vs. Atalanta. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2

17 Mónaco vs. PSG. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports

Benfica y Real Madrid vuelven a medirse tras el último partido histórico PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Copa Libertadores

19 Carabobo vs. Huachipato. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports

21.30 2 de Mayo (P) vs. Sporting Cristal. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports 2

21.30 Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports

Copa Argentina

17 Aldosivi vs. San Miguel. Los 32avos de final. TyC Sports

19.30 Tigre vs. Claypole. Los 32avos de final. TyC Sports

22 River vs. Ciudad de Bolívar. Los 32avos de final. TyC Sports

Tigre se enfrenta con Claypole por la copa Argentina, en Morón Marcelo Endelli - Getty Images South America

Championship

16.45 Bristol City vs. Wrexham. Disney+

TENIS

ATP 500 de Río de Janeiro

16.30 Primera ronda, con Tomás Etcheverry vs. Francisco Comesaña, Francisco Cerúndolo vs. Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo vs. Luciano Darderi. Disney+

ATP 500 de Doha

13.30 Primera ronda, con Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech y Jesper de Jong vs. Andrey Rublev. Disney+

Carlos Alcaraz vuelve a la acción tras ganar el Abierto de Australia MARTIN KEEP� - AFP�

BÁSQUETBOL

Liga Nacional