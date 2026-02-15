Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Nicolás Moscardini en El Calafate

La temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) comenzó este fin de semana con la primera fecha en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate donde Nicolás Moscardini (Ford Mustang) llegó segundo en la final por detrás de Julián Santero, pero heredó la victoria porque el mendocino fue excluído de la clasificación y lidera la tabla de posiciones.

Según informó la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera (ACTC), en la revisión técnica se determinó que el campeón en 2024 no cumplió con los parámetros establecidos en el artículo 37 del reglamento y la victoria fue para quien lo había secundado en la prueba. El podio lo completaron, así, Agustín Martínez y Jonatan Castellano.

Así quedó el podio del #TC en El Calafate tras la exclusión de Julián Santero en técnica ☝️#ACTC pic.twitter.com/KELz2laVGo — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) February 15, 2026

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

8 marzo en Viedma, Río Negro.

29 marzo en Neuquén.

19 de abril en Córdoba.

10 mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.

21 de junio en circuito a confirmar.

12 de julio en circuito a confirmar.

2 de agosto en circuito a confirmar.

23 de agosto en circuito a confirmar.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en circuito a confirmar.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

El formato de competencia fue igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).