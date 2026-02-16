Dybala, íntimo: cómo fue vivir en la pensión, un secreto de Cristiano Ronaldo y por qué pilates le cambió la vida

A poco de ser papá por primera vez junto a Oriana Sabatini, Paulo Dybala recibió en su casa de Roma a Agustín Creevy. El excapitán de los Pumas se volvió una sensación en YouTube con sus vlogs y sus entrevistas y, esta vez, logró que el delantero cordobés revelara facetas de su intimidad que muchos desconocían. En una extensa nota, habló de sus inicios en Instituto de Córdoba, de la relación con Cristiano Ronaldo en Juventus y su particular gusto por el pilates, entre otras cosas.

A sus 32 años, Paulo tiene una extensa carrera futbolística que empezó en las inferiores de Instituto. De su pueblo natal, Laguna Larga, pasó a vivir en la ciudad de Córdoba para seguir su sueño de jugar al fútbol. “Primero viví en una casa de familia, donde éramos cuatro chicos. No nos faltaba nada, éramos como los hijos”, contó sobre su llegada a la capital cordobesa.

“Después fuimos todos a la pensión. Nos cocinaban, pero la limpieza la hacíamos nosotros, cada uno lo suyo. Había que tener cuidado con las cosas. Había horarios para respetar, no podías llegar tarde. A las 10 teníamos que estar todos en la habitación”, agregó sobre esa etapa. En ese alojamiento del club vivió seis meses y luego ya debutó en la Primera de Instituto en 2011, con tal sólo 17 años.

Agustín Creevy sorprende con sus entrevistas a deportistas y celebridades (Foto: YouTube Agustín Creevy)

Su ascenso fue meteórico ya que tras un gran torneo en la B Nacional con el conjunto cordobés, pasó rápidamente al Palermo de Italia. Luego lo compró la poderosa Juventus, donde fue figura estelar, y finalmente llegó a Roma, club donde milita actualmente.

Su vínculo con Cristiano Ronaldo

En Juventus, Paulo generó una gran relación con Cristiano Ronaldo, que había dejado el Real Madrid tras casi una década. “Sos uno de los jugadores que jugó con Cristiano y con Messi”, resaltó Creevy en la entrevista. “Es increíble”, reconoció Paulo, que fue compañero de La Pulga en la selección argentina, donde ganaron juntos el Mundial de Qatar.

“¿Notas similitudes de dos cracks así mundiales? ¿De entrenamiento, de cabeza?“, preguntó el ex Puma, intrigado. ”Sí, yo creo que más de la cabeza que de los entrenamientos. Técnicamente son diferentes, tienen virtudes diferentes, pero son dos bestias a nivel psicológico“, aseveró el cordobés.

Al hablar de Cristiano Ronaldo como compañero, Dybala destacó el profesionalismo y la buena onda del portugués. “Él era muy profesional a la hora de los cuidados, de la rutina, no movía ni una coma. Llegaba a la hora que había que llegar, a las 8 o 9 de la mañana, y hasta que se iba, vos lo veías que hacía siempre lo mismo. El chabón tenía la mente enfocada en eso y te das cuenta de que afuera también era igual”, comentó.

Cristiano Ronaldo, un gran líder que toma mate, según Dybala

Paulo también valoró el rol de Cristiano como líder dentro y fuera del vestuario. “Jugadores así tienen presencia tanto afuera como adentro de la cancha. Él agarraba el pelota y apuntaba al arco. No le importaba nada. Podía perder la pelota cien veces que iba a seguir intentando. No les gusta perder a nada”, reveló.

Otro dato revelador que expuso el argentino fue que Cristiano fuera de la cancha mantenía una buena relación con sus compañeros y que incluso tomaba mates con ellos. “Se juntaba, si había reunión de equipo venía, se cag... de risa. Afuera podías hablar de lo que sea. Tomaba mate, era gracioso porque tenía un termo que era medio peruano, era un mate más grande”, contó entre risas.

Su pasión por el pilates

Al hablar de sus cuidados, Paulo reveló que encontró en el pilates un aliado para su agitada carrera como futbolista y sus reiterados problemas de lesiones. “Es muy físico el fútbol de hoy. Entonces, si no estás preparado, te pasan por arriba. Son todas bestias, corren, que dan miedo, rapidísimo”, aseguró el jugador de la Roma.

Dybala habló sobre su gusto por practicar pilates

“¿Gimnasio metés?“, indagó Creevy. ”No, en los últimos años hago mucho pilates. Me ayudó muchísimo a nivel muscular. En elongación no es que me haya cambiado tanto, soy de piedra, pero a nivel muscular me ayudó muchísimo. Me gusta, trabajan los músculos profundos que no trabajan nunca en un entrenamiento", afirmó sobre el deporte que también practica Emiliano “Dibu” Martínez.

Por último, Dybala confesó que pilates lo ayudó con su lesión en la pierna. “Es realmente muy bueno, a la mañana cuando me despertaba los primeros pasos me costaba mucho por el soleo, lo tenia siempre duro. Hasta que llegaba al baño iba de a poquito, después en el día ya se te pasa. Desde que arranqué, en la segunda clase, nunca más sentí dolor”, concluyó.