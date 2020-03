Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 10:04

10.55 GRECIA ESPERA EL ENCENDIDO DE LA ANTORCHA (CON CUIDADOS)

Mañana, se va a encender la antorcha olímpica en Olimpia , pero con restricciones: las autoridades locales decidieron que la ceremonia se realice sin las presencia de espectadores, algo que hace 30 años no pasaba.

10.30 POSITIVO EN EL FÚTBOL ALEMÁN: JUGADOR DE 23 AÑOS

El jugador del Hannover 96 Timo Hübers dio positivo por coronavirus , convirtiéndose en el primer futbolista afectado por este virus en Alemania, por lo que se mantendrá en cuarentena en su casa los próximos días para evitar posibles contagios, según informó el club de la segunda división alemana en un comunicado.

El defensor de 23 años, que podría haber contraído la enfermedad tras asistir a un evento en Hildesheim el pasado sábado, no tuvo contacto con los otros miembros del equipo desde entonces, por lo que el club cree que ningún futbolista pudo ser contagiado. Aún así, todo el plantel, tanto el cuerpo técnico como el personal del club, serán examinados y sometidos a la prueba del coronavirus como medida preventiva. Además, el siguiente encuentro previsto para este domingo frente al Dinamo Dresde se jugará a puertas cerradas.

09.46 MBAPPÉ NO TIENE CORONAVIRUS

La previa de PSG-Borussia Dortmund está marcada por el análisis que el club francés le tuvo que realizar a su joven estrella Kylian Mbappé, tras una ausencia de dos días a las prácticas por un cuadro gripal. Desde París señalan que el estudio dio negativo y que formará parte de los 19 jugadores citados por Thomas Tuchel para el cotejo de esta tarde. PSG y Dortmund juegan desde las 17, por el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League.

09.30 ¿SE POSTERGAN LAS ELIMINATORIAS PARA QATAR 2020?

09.30 GP DE AUSTRALIA: HAY CUADROS GRIPALES EN LAS DELEGACIONES

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 , previsto este fin de semana en Melbourne, se encontraba este miércoles bajo la espada de Damocles del coronavirus, con miembros de las escuderías aislados tras haber presentado síntomas gripales . Dos miembros de la escudería estadounidense Haas y uno de la británica McLaren presentaron síntomas tras su llegada al circuito y se sometieron a exámenes, indicaron estos equipos. Después se colocaron de forma voluntaria en aislamiento.

"Miembros del equipo presentaban síntomas y se han hecho examinar antes de colocarse en aislamiento voluntario, como debían hacer, en espera de los resultados", indicó a la agencia AFP un responsable de Haas, cuyos pilotos son el franco-suizo Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen.

Los organizadores del gran premio confirmaron estas informaciones en un comunicado, indicando "seguir la situación" y otro responsable de la organización de la prueba precisó que los resultados de los exámenes no serán conocidos antes de 24 horas.

El Gran Premio de Australia, primera prueba de una temporada de F1 ya alterada por la epidemia de coronavirus, debe correrse el domingo, mientras los equipos llegaban al circuito de Melbourne desde el miércoles. Esta manga del Mundial debe en principio disputarse normalmente, cuando la próxima, en Baréin el 22 de marzo, se desarrollará a puertas cerradas. El Gran Premio de China, previsto inicialmente en Shanghai el 19 de abril, fue aplazado a una fecha no precisada.

09.25 SUSPENDEN LA FINAL DE LA COPA DE LA LIGA EN FRANCIA

La final de la Copa de la Liga francesa, PSG-Lyon, inicialmente prevista el 4 de abril en el Stade de France, fue aplazada, anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional (LFP). "En concertación con el París Saint-Germain, el Olympique Lyonnais, los difusores y la Federación Francesa, la LFP fijará una nueva fecha en función de la evolución sanitaria y el recorrido europeo de ambos clubes", precisa la Liga en un comunicado. Esta decisión era esperada en la medida de que las reuniones de más de 1.000 personas están prohibidas hasta el 15 de abril por decreto ministerial debido a la propagación del Covid-19.

La decisión fue tomada este miércoles por la mañana en la reunión de la LFP en París, un día después del anuncio de que se jueguen a puerta cerrada todos los partidos de Ligue 1 y de Ligue 2 hasta el 15 de abril.

Inicialmente, los partidos del PSG (contra Metz) y de Lyon (contra Nimes) de la 31ª jornada del campeonato, prevista el fin de semana del 4 de abril, habían sido desplazados al 8 o al 22 de abril, según los resultados de ambos equipos en Champions League. Ahora esos dos partidos "serán reprogramados a puerta cerrada el fin de semana del 4 y 5 de abril", anuncia la LFP.

09.00 PROHÍBEN VIAJE DE ROMA

Roma confirmó este miércoles que no viajará a Sevilla , una vez que no fue autorizado su vuelo , para la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que se debía jugar, a puerta cerrada, este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Roma no viajará a España para el partido de la Europa League contra Sevilla después de que el avión, procedente de Italia, no recibiera la autorización para aterrizar en España", comunicó el club italiano. El Gobierno español anunció el martes la cancelación de los vuelos directos entre España e Italia a causa de la crisis generada por el coronavirus.

A la espera de que se pronuncie la UEFA respecto a qué pasará con el partido y con la eliminatoria, el equipo italiano rechaza viajar a Sevilla de otro modo que no sea el avión y ahora debe ser el organismo el que decida las medidas a tomar. Hay que recordar que el Getafe, a través de su presidente Ángel Torres, también se negó a viajar a Italia para jugar contra Inter.

7.50 AISLADOS LOS JUGADORES DE ARSENAL Y SUSPENDIDO EL PARTIDO

Arsenal puso a algunos de su jugadores bajo aislamiento y la Premier League pospuso el partido del club londinense contra Manchester City , después de que el propietario del equipo griego Olympiakos diera positivo por coronavirus. Varios jugadores del Arsenal saludaron a Evangelos Marinakis tras el partido de octavos de final de la Europa League en Londres el 27 de febrero. Marinakis, que también es dueño del Nottingham Forest, equipo de la segunda división británica, dijo ayer que había contraído la enfermedad.

El club griego emitió un comunicado el miércoles diciendo que sus jugadores y personal se habían sometido a pruebas de detección del virus y que todas habían resultado negativas. Arsenal, por su parte, dijo en un comunicado que el riesgo para sus jugadores es "extremadamente bajo".