Agenda de TV del sábado: Messi en la final de MLS, Colapinto en la qualy de Abu Dhabi, Pumas 7s y TC
Fútbol exterior, Fórmula 1, rugby y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en televisión e internet
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Major League Soccer
- 16.30 Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, la final. Apple TV
Premier League
- 9.30 Aston Villa vs. Arsenal. ESPN
- 12 Manchester City vs. Sunderland. ESPN
- 12 Bournemouth vs. Chelsea. Disney+
- 12 Tottenham Hotspur vs. Brentford. Disney+
- 14.30 Leeds vs. Liverpool. Disney+
Liga de España
- 10 Villarreal vs. Getafe. DSports (1610)
- 12 Alavés vs. Real Sociedad. ESPN 3
- 14.30 Betis vs. Barcelona. ESPN
- 17 Atlheic Bilbao vs. Atlético de Madrid. ESPN
Serie A
- 14 Inter vs. Como. ESPN 2
Brasileirão
- 18.30 Mirassol vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
Ligue 1
- 17 PSG vs. Rennes. ESPN 2
Bundesliga
- 11.30 Sttutgart vs. Bayern München. ESPN 2
- 14.30 Leipzig vs. Frankfurt. ESPN 3
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi, último del año. Fox Sports y Disney+
- 11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports y Disney+
Turismo Carretera
- 15 La prueba de clasificación de la fecha de La Plata, última del campeonato. TV Pública
RUGBY
Circuito Mundial de Seven
- 10 La etapa de Ciudad del Cabo, 2ª del tour. Fox Sports 3
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Boca Juniors vs. Argentino, de Junín. TyC Sports
Liga Sudamericana
- 17.10 Defensor Sporting vs. Ferro Carril Oeste, semifinal. DSports+ (1613)
- 19.40 Regatas Corrientes vs. Olimpia Kings, semifinal. DSports+ (1613)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. El sorteo del Mundial 2026, las prácticas del GP de Abu Dhabi y fútbol de Europa
TV y streaming del jueves. La Premier League, fútbol de Italia, España y Brasil, y la acción del Abierto Argentino de polo
TV y streaming del miércoles. Arsenal, Chelsea y Aston Villa en la Premier League, Real Madrid en la Liga y el polo en Palermo
Más leídas de Fútbol
- 1
Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño
- 2
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos
- 3
Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia
- 4
Cómo ver online el sorteo del Mundial 2026: horario, TV y opciones en vivo