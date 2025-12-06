LA NACION

Agenda de TV del sábado: Messi en la final de MLS, Colapinto en la qualy de Abu Dhabi, Pumas 7s y TC

Fútbol exterior, Fórmula 1, rugby y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en televisión e internet

LA NACION
Lionel Messi se prepara en Fort Lauderdale para la final de la Major League Soccer, que su Inter Miami sostendrá este sábado contra Vancouver Whitecaps.
Lionel Messi se prepara en Fort Lauderdale para la final de la Major League Soccer, que su Inter Miami sostendrá este sábado contra Vancouver Whitecaps.Darryl Dyck - The Canadian Press

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Major League Soccer

  • 16.30 Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, la final. Apple TV

Premier League

  • 9.30 Aston Villa vs. Arsenal. ESPN
  • 12 Manchester City vs. Sunderland. ESPN
  • 12 Bournemouth vs. Chelsea. Disney+
  • 12 Tottenham Hotspur vs. Brentford. Disney+
  • 14.30 Leeds vs. Liverpool. Disney+

Liga de España

  • 10 Villarreal vs. Getafe. DSports (1610)
  • 12 Alavés vs. Real Sociedad. ESPN 3
  • 14.30 Betis vs. Barcelona. ESPN
  • 17 Atlheic Bilbao vs. Atlético de Madrid. ESPN

Serie A

  • 14 Inter vs. Como. ESPN 2
En un buen momento Lautaro Martínez actuará como capitán de Inter ante Como en la liga italiana.
En un buen momento Lautaro Martínez actuará como capitán de Inter ante Como en la liga italiana.ISABELLA BONOTTO - AFP

Brasileirão

  • 18.30 Mirassol vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

Ligue 1

  • 17 PSG vs. Rennes. ESPN 2

Bundesliga

  • 11.30 Sttutgart vs. Bayern München. ESPN 2
  • 14.30 Leipzig vs. Frankfurt. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi, último del año. Fox Sports y Disney+
  • 11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto participará en ensayos y en la última prueba de clasificación de la temporada de Fórmula 1, la del Gran Premio de Abu Dhabi.
Franco Colapinto participará en ensayos y en la última prueba de clasificación de la temporada de Fórmula 1, la del Gran Premio de Abu Dhabi.David Davies - PA Wire

Turismo Carretera

  • 15 La prueba de clasificación de la fecha de La Plata, última del campeonato. TV Pública

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

  • 10 La etapa de Ciudad del Cabo, 2ª del tour. Fox Sports 3
Luciano González Rizzoni, la mayor figura de los Pumas 7s, que este fin de semana participarán en la segunda fecha del Circuito Mundial, en Ciudad del Cabo.
Luciano González Rizzoni, la mayor figura de los Pumas 7s, que este fin de semana participarán en la segunda fecha del Circuito Mundial, en Ciudad del Cabo.Zach Franzen

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Boca Juniors vs. Argentino, de Junín. TyC Sports

Liga Sudamericana

  • 17.10 Defensor Sporting vs. Ferro Carril Oeste, semifinal. DSports+ (1613)
  • 19.40 Regatas Corrientes vs. Olimpia Kings, semifinal. DSports+ (1613)
LA NACION
