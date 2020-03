Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 18:20

Tras enterarse de la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI), que fijó un plazo de cuatro semanas para decidir sobre el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a causa de la pandemia de coronavirus , el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein , habló sobre la situación de los Juegos y de los atletas de nuestro país, que por el momento tiene 142 representantes con presencia segura en la cita olímpica.

"Estamos en una situación totalmente de crisis, completamente delicada, no es un proceso que se va a resolver en un par de días. En estas cuatro semanas vamos a analizar qué podemos hacer y cuál es el mejor camino para los Juegos Olímpicos. Para tomar una decisión hay que hacer una evaluación, y entender si vamos a estar en condiciones desde el punto de vista sanitario, y si hacer esos Juegos es un proyecto posible. Esta situación siempre estuvo en revisión porque la salud es lo primero, un Juego Olímpico tiene 150 mil acreditados. En estos momentos no están dadas las condiciones y nosotros vamos a priorizar la seguridad", señaló el titular del COA.

"Estamos en contacto permanente con los atletas argentinos. Por un lado, todos sienten la desesperación de no poder entrenar. Estamos buscando un protocolo para que puedan entrenarse en zonas estériles, pero aún entrenándose en las máximas condiciones de seguridad, nos exponemos más que quedándonos en nuestras casas", explicó Werthein en declaraciones al canala TN.

Lejos de descartar la realización de los Juegos, Werthein consideró que "pase lo que pase, no serán juegos perfectos. Ni para los atletas ni para nadie. En este momento falta que se clasifiquen cerca del 40 por ciento de los deportistas. Estamos trabajando en darles certezas a los atletas. Nosotros creemos que las competencias preolímpicas no se van a realizar en tiempo y forma, y que los deportistas no se van a poder preparar".

"En los próximos días se va a utilizar un mecanismo de clasificación para poder reemplazar los torneos continentales que no se pueden realizar", detalló el dirigente, y agregó: "Como la mayoría participó en los Juegos Panamericanos (en Lima 2019), sería un régimen de clasificación que no sería totalmente perfecto, pero daría certezas para ver quiénes están habilitados a ir entre los que no están clasificados todavía. Tenemos que quitar la incertidumbre de los sistemas clasificatorios, estamos trabajando para poder aprobar esto con las federaciones internacionales".

"Los atletas tendrán que ir con tiempo suficiente para hacer la cuarentena. en este momento estamos todos en jaque. Los centros de alto rendimiento están cerrados. Estamos buscando alternativas. El gran desafío es ver qué hacemos con los deportes de equipos. Tener atletas individuales en ámbitos cerrados y controlados es mucho más fácil que en los deportes grupales", señaló Werthein.

En este contexto, vale destacar que la Argentina cuenta con varios deportes de equipo ya clasificados a Tokio. En el rubro masculino están el fútbol (23 jugadores), el básquetbol (12 integrantes), el handball (14), el vóleibol (12), el rugby 7 (12) y el hockey (16). Entre las mujeres están clasificadas las Panteras del vóleibol (12) y las Leonas (16).

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"Hay una dicotomía grande entre la sensación de querer prepararse para competir y la necesidad de cuidarse. También hay mucho miedo. Hay que manejar los miedos y los atletas son especialistas en eso", aceptó Werthein sobre lo que charla con los atletas argentinos.

Más temprano, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) dio su apoyo a la postergación de los Juegos Olímpicos, y en un comunicado anunció: "La CADA resolvió por unanimidad de opiniones de atletas, entrenadores, jueces, directivos y federaciones afiliadas consultadas proponer la postergación de los mismos". Por el momento, los Juegos de Tokio 2020 mantienen su programación del 24 de julio al 9 de agosto, pese a que todo el calendario deportivo del mundo ha sufrido alteraciones y suspensiones por los efectos del coronavirus, con decenas de deportistas infectados.