La AFA les comunicó a las ligas del interior que rige la prohibición de entrenamientos hasta que un protocolo nacional regule cómo volverán a la actividad todos los equipos del país . Lo hizo luego de que Mendoza liberara las prácticas con distanciamiento social y en grupos de no más de diez personas . Las imágenes de algunos futbolistas de Godoy Cruz haciendo ejercicios remitió a lo que ocurrió con Deportivo Riestra la semana pasada, cuando sus jugadores fueron filmados en el estadio del Bajo Flores . Por esa actividad, que según sus directivos "no había sido autorizada", el club tiene un expediente en el tribunal de Disciplina .

Una vez que la Casa Madre bajó línea a sus afiliados la Liga Mendocina publicó un comunicado en sus redes sociales: "Atento a la comunicación telefónica mantenida con el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, se nos informó que no están autorizados los entrenamientos ni los partidos amistosos, aún cuando los gobiernos provinciales sí los hayan autorizado". Así, y aún cuando haya provincias enteras sin circulación comunitaria de coronavirus, los planteles (profesionales y amateurs) no podrán entrenarse aún cuando respeten los protocolos provinciales.

Godoy Cruz, en el ojo de la tormenta, también canceló todo: "El club informa que a raíz de las habilitaciones establecidas por el gobierno provincial autorizando las actividades deportivas se decide no iniciar las prácticas del primer equipo hasta acordar la apertura en conjunto con la AFA", se leyó en el perfil oficial de la institución en Facebook. La publicación tuvo comentarios dispares: algunos celebraron la decisión de la dirigencia tombina. Otros criticaron a la AFA por no dejar que el plantel retomara sus actividades.

"La flexibilización está basada en la actualidad epidemiológica de la provincia", dijo a LA NACION Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza. El ejecutivo mendocino redactó un decreto en el que liberaba la práctica de todos los deportes (salvo la natación), aunque obligaba a los clubes a respetar dos medidas sanitarias: distanciamiento social y no más de 10 personas en cancha para las disciplinas grupales. "Acá se ha liberado el comercio, los bares funcionan con normalidad. Fue todo de manera progresiva. Incluso se habilitará el turismo interno", agregó el funcionario. Sobre la prohibición que la AFA les recordó a las ligas del interior, Chiapetta respondió: "Esto vale para todos los clubes, sean o no profesionales. Nosotros vemos el contagio, no el profesionalismo".

La AFA (y el Consejo Federal) asienta su postura de prohibir los entrenamientos en que desde el primer día decidió que fuera el Gobierno el que diera la luz verde para el regreso a las prácticas (primero) y a los partidos oficiales (después). Hasta tanto el Ejecutivo no avance con un protocolo estandarizado para todo el país, la AFA mantendrá su postura de no autorizar ningún tipo de actividad. Claro que la decisión tiene un costado económico: si algún futbolista cuyo contrato se vence a fin de mes se llegara a lesionar de gravedad en esas "prácticas livianas" autorizadas bajo protocolo, los clubes estarían obligados a renovarle el vínculo.

"La situación es difícil porque si no tiene circulación comunitaria del virus los jugadores podrían entrenarse", sostuvo fuera de micrófono una fuente del gobierno nacional. El presidente de Godoy Cruz, José Manzur, admitió que la semana próxima habrá un encuentro en la AFA para hablar del regreso a la actividad: "El martes hay programada una reunión de los presidentes de #AFA. Algunos dicen que entrenar antes es ventaja deportiva y otros no", contó el directivo mendocino en Radio Rivadavia.

Hasta hace unos días, el ministerio de Turismo y Deportes trabajaba en conjunto con el de Salud para consensuar un protocolo sanitario para el regreso a las prácticas del fútbol argentino. Un requisito que había aparecido en todas las reuniones era testear a todos los futbolistas, cuerpos técnicos y auxiliares que participaran en los entrenamientos y partidos, como hacen en Europa. De todas formas, ese trabajo multidisciplinario se retrasó por dos motivos: por un lado, la internación del ministro de Salud, Ginés González García y, por el otro, el aumento de contagios de los últimos días, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).