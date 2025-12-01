Palestina le ganó a Qatar, con el fútbol como orgullo y resistencia en medio de la guerra con Israel

Con una competencia local interrumpida a causa de la devastación que provocó en el país la guerra con Israel, los 23 futbolistas que integran la selección de Palestina pertenecen a la diáspora, la gran mayoría nació en el extranjero y juega en el exterior. Un par de ellos lo hacen en Israel, con todas las susceptibilidades y resquemores que genera esta presencia en tierra del enemigo. En su carácter nómada, la selección palestina se junta muchas veces en Qatar para entrenarse y suele ser local en Jordania, donde en junio vivió una dura decepción al empatar 1-1 con Omán y quedar al margen de la última etapa clasificatoria para el Mundial 2026.

Después de ese encuentro, Los Guerreros, como se conoce a la selección, volvieron a disputar un encuentro la semana pasada, con una victoria por penales (4-3) ante Libia que le dio el boleto para participar en la Copa Árabe, donde este lunes debutó con un sorpresiva y resonante victoria por 1-0 ante el local Qatar, dirigido por el español Julen Lopetegui y con una plaza asegurada para el Mundial.

🇵🇸 GAAAAAAAAAAAAAL DE PALESTINA EN LA ÚLTIMA!!!



A LOS 95 MINUTOS UN GOL EN CONTRA LE DA EL TRIUNFO A PALESTINA ANTE QATAR EN EL DEBUT DE LA COPA ARABE!!!pic.twitter.com/e33syONyiF — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 1, 2025

El triunfo llegó sobre el final del partido, con un gol en contra de Al-Brake en el quinto minuto de descuento. En el puesto 101 del ranking, la FIFA incluyó en 1998 a Palestina como miembro asociado. En la Copa Árabe comparte el grupo con Túnez y Siria. Entre sus jugadores destacados aparece Moustafa Zeidan, nacido en Suecia, volante central o media-punta de Rosenborg, un zurdo con buen remate. Otra de sus piezas importantes es Oday Dabbagh, nacido en Jerusalén y delantero del Zamalek (Egipto), y señalado por Transfermarkt como el palestino con el valor más alto de mercado, en 1,25 millón de euros.

Este lunes debutó oficialmente Emilio Saba, nacido en Lima, lateral derecho de Sport Boys, de 24 años, que jugó para el Sub 23 de Perú. “Mi papá es peruano y mis abuelos paternos son 100 por ciento palestinos. Amo Perú, pero parte de mi identidad es palestina. Es un honor representarla en el nivel de selección”. Varios pertenecen a clubes qataríes y sauditas, mientras que Khalid Abu El Haija integra Nuremberg, de la segunda división alemana, y Ahmad Al Qaq está en North Carolina, de la segunda categoría de los Estados Unidos.

Tras el asalto y secuestro de Hamas en territorio israelí en octubre de 2024, el gobierno de Benjamín Netanyahu llevó adelante una represalia con más de 60.000 palestinos muertos, 170.000 heridos, miles de desplazados y la destrucción de gran parte de la Franja de Gaza.

Remata Hamed Hamdan (8 de Palestina) ante Mohamed Manai (Qatar) Mohamed Farag - FIFA - FIFA

Diversos analistas internacionales catalogaron la respuesta israelí como un genocidio, puesto en pausa tras un intercambio de rehenes y negociaciones internacionales para un alto el fuego. Durante el conflicto bélico que se desarrolló durante más de un año, varios jugadores de la selección de Palestina aprovecharon su visibilidad pública para exponer los padecimientos de familiares y conocidos.

Yaser Hamed, zaguero central, oriundo de Leoia (España), relató: “La familia de mi padre vive en Beit Hanun, al norte de Gaza, y es un territorio completamente destruido. Un primo mío murió cuando iba a buscar comida. Hay gente que murió de hambre”. Suleiman Al-Obeid, retirado hace dos años y considerado el Pelé palestino, falleció cuando iba a buscar alimentos para su familia.

La casa del entrenador de la selección, Ihan Abu Jazar, quedó reducida a escombros por los bombardeos. “La gente está en tiendas de campaña, un millón de personas vive así, sin hogar”, expresó Jazar. Desde la Franja de Gaza le hacen llegar mensajes a los jugadores de la selección: “Luchen por los niños que están muriendo, estamos muy orgullosos”.

Los futbolistas de la selección se sienten representantes de la resistencia y la reivindicación como pueblo, llevan con orgullo la bandera palestina. Un par de ellos se desempeñan en equipos de Israel. El lateral izquierdo Ahmed Taha, nativo de Kafr Qasim -ciudad árabe ubicada en el corazón de Israel, cerca de la Línea Verde y al este de Tel Aviv-, juega en Kfar Qasem, de la segunda división. Es el primer internacional palestino en la historia que al mismo tiempo es profesional en el fútbol israelí.

Mohamed Manai (Qatar) cae ante Hamed Hamdan (Palestina) Mohamed Farag - FIFA - FIFA

En junio, Taha cometió un penal innecesario para el empate de Omán, que dejó a Palestina sin posibilidades de ir al Mundial. Su decisión de representar a Palestina (suma cinco partidos) desató una tormenta política. Miki Zohar, ministro de Cultura y Deporte, lo cuestionó: “Es un caso preocupante que un jugador de la liga nacional israelí lleve el uniforme de la selección nacional palestina, como si fuera algo normal. No puede pasarse por alto. Un jugador que juega en el Estado de Israel no puede representar a una entidad que no reconoce nuestro derecho a existir”.

Tras debutar con Palestina, Taha, capitán de Kafr Qasim, no recibió el saludo de los rivales en un partido contra Maccabi Jaffa. “No estamos dispuestos a estrechar la mano a un jugador que representa a Palestina. Es vergonzoso que un jugador de la selección nacional palestina haya sido capitán con la camiseta de la liga israelí“, expresó un futbolista de Maccabi Jaffa.

Pero a Taha nada le dolió tanto como cometer el penal contra Omán por las eliminatorias. Lloró desconsoladamente en la cancha y después se disculpó y asumió la culpa con sus sufrientes compatriotas: “Soñábamos, trabajábamos y luchábamos para llegar al momento en el que pudiéramos regalar una alegría a nuestra gente en Palestina, y dibujar una sonrisa en sus rostros, esos que solo conocen la paciencia y la esperanza. Cuando el error se convierte en una forma de injusticia, duele más de lo que imaginamos y deja una marca que no se borra fácilmente“.