Coronavirus. Las tres opciones que baraja la UEFA para reanudar sus torneos

El esloveno Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, anunció los planes de la entidad para que vuelva el fútbol en Europa. Fuente: AFP

28 de marzo de 2020

En medio de la pandemia del coronavirus , que ya infectó a más de medio millón de personas en el mundo y mató a más de 20 mil, el presidente de la UEFA , el esloveno Aleksandr Çeferin adelantó los escenarios que tiene la entidad para el regreso de la actividad futbolística en Europa. "Podríamos volver en mitad de mayo , a principios de junio o incluso a fines de junio ", dijo el directivo en declaraciones al diario italiano La Repubblica. Si los partidos no pudieran reanudarse en esa ventana de tiempo, "probablemente la temporada se perdería", presagió Çeferin.

De todas maneras, el máximo dirigente del fútbol europeo aclaró que está en permanente diálogo con las ligas de los países europeos y con los clubes más importantes. La sola mención de que toda la campaña pueda anularse asusta a los fanáticos de Liverpool, por ejemplo, líder absoluto de la Liga Premier. Tampoco descartó jugar el final de esta temporada al comienzo de la próxima, y retrasar el inicio de la campaña 20-21: "Es una propuesta", admitió.

Además, el presidente de la UEFA se mostró reacio a que los partidos definitorios de los diferentes torneos (e incluso de la Champions League y de la Europa League) se disputen a puertas cerradas. "Es difícil imaginarse todos los partidos a puertas cerradas, pero ahora no sabemos siquiera si vamos a volver a jugar, con o sin espectadores. Si no hay otras alternativas, sería mejor terminar las ligas", adelantó el dirigente esloveno. Además, dejó un mensaje para los trabajadores de la salud: "Los héroes ya no son los jugadores, sino los médicos y las enfermeras. Trabajan día y noche".

No entiendo la poca solidaridad de algunos países de la Unión Europea. Hay muchas reglas, pero sin solidaridad. Aleksandr Ceferin

Çeferin también aceptó que la pandemia trastocará los planes del fútbol mundial y modificará como nunca antes el ecosistema de clubes y ligas. "Nada volverá a ser como antes. En este momento tan dramático, la salud es lo más importante", adelantó el presidente de la UEFA, además de señalar que la entidad que preside está dispuesta a distribuir el 87% de sus ganancias a los clubes para evitar que quiebren. "Aplazar la Eurocopa ha sido un enorme sacrificio, pero he visto una gran unidad y solidaridad en el fútbol europeo cuando se tomó la decisión. La reunión que tuvimos con la ECA, Fifpro y las Ligas fue una demostración de solidaridad", resaltó.