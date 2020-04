Una noche radial histórica en España: se unieron dos emisoras enfrentadas y hablaron Nadal y Djokovic. Crédito: captura youtube

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 11:12

La pandemia mundial por el coronavirus generó -y generará- mucho daño en todas las escalas, pero también provocó actos de solidaridad y de unión que, quizás en otro contexto menos severo, no se hubieran concretado. Rafael Nadal y Novak Djokovic, los dos mejores tenistas del ranking mundial, rivales y polos opuestos dentro y fuera de la cancha durante mucho tiempo, agruparon fuerzas y potenciaron sus figuras para ayudar a recaudar fondos para la campaña "Nuestra mejor victoria", que promueven el mallorquín y el basquetbolista Pau Gasol, en beneficio de la Cruz Roja.

Además, Nole y Rafa intercambiaron bromas y pensamientos en una inédita fusión radial española hecha en los programas 'El Partidazo' de Cadena Cope y 'El Transistor' de Onda Cero, que también dejaron atrás una fuerte competencia y se unieron por esta causa, realizando 'El Partidazo en el Transistor'.

"Estoy en España, estoy bien, con toda mi familia, siguiendo las instrucciones. Es una situación difícil, como dijo Rafa [Nadal], que lo estoy escuchando", saludó, anoche, el serbio Djokovic, hablando en una suerte de cocoliche, jerga entre español e italiano [este idioma sí lo habla con más naturalidad]. "¿Rafa, me puedes cantar un poquito por favor antes de irme a dormir?", bromeó Nole.

Nadal, sonriente, le devolvió el saludo y comentó: "Estas últimas semanas con Novak hemos estado hablando horas, horas y horas en el Consejo de Jugadores y después entre nosotros. Estamos tratando de mirar las maneras en las que podemos ayudar a nuestro deporte a salir hacia adelante. Gracias Novak por ayudar a nuestro país".

Los periodistas y conductores de ambos programas radiales, de los más populares de España, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, le preguntaron a Nadal qué se puede esperar para el futuro del circuito de tenis. "Nosotros no podemos decidir nada, lo único que buscamos es ayudar a que la gente que la esté pasando mal en nuestro deporte, pues, pueda subsistir después de esta pandemia -afirmó el doce veces ganador de Roland Garros. Al final no podemos decidir por nuestro calendario, porque no tenemos ninguna referencia de cuándo y cómo se puede retomar todo. Lo único que podemos hacer, desde una posición de gente como nosotros o dentro de los cien mejores del mundo que tenemos la suerte de ganarnos bien la vida, es ver de qué manera podemos ayudar a los jugadores y staff del resto de la ATP".

Con 55 partidos, Djokovic y Nadal son protagonistas del enfrentamiento más numeroso en la historia del tenis. Fuente: AFP

Djokovic se encuentra en Marbella, donde reside uno de sus hermanos. Sobre la chance de competir a puertas cerradas, explicó: "Depende. No es una decisión fácil para nosotros. Es una cosa más grande que nuestro deporte. Estoy en España, estoy listo para jugar, pero es una cosa vendrá más tarde, en los próximos meses estaremos cerrados, estamos en casa. Estoy agradecido por estar con la familia, tengo un tiempo con mucha calidad, de alegría, porque normalmente y, Rafa lo conoce, estamos de viaje todo el tiempo".

La relación entre Nadal y Djokovic no siempre fue tan saludable como en la actualidad. Se enfrentaron dialécticamente puertas adentro y también en los micrófonos. Cuentan que la rivalidad se potenció desde 2011, cuando el balcánico derrotó a Rafa en siete finales consecutivas, desde Indian Wells hasta el Abierto de Australia 2012. Incluso, Srdjan Djokovic, padre del tenista, sumó más polémica en 2013 al declarar: "Nadal era su mejor amigo mientras le ganaba. Cuando las cosas cambiaron, ya no eran amigos. Eso no es deportivo". Los años y la madurez fueron acercándolos y, si bien siguen compitiendo muy fuerte dentro del court, como corresponden (el historial entre ambos lo lidera Nole por 29 a 26), y siguen discrepando en algunos asuntos del tour, hoy tienen una relación muy respetuosa.

A Nadal y a Gasol, que tienen como objetivo recaudar once millones de euros para la Cruz Roja (llevan reunidos unos siete millones), se les ocurrió que otra manera de dar el ejemplo en estos tiempos traumáticos por el brote de Covid-19, era que las tres radios más importantes de España -Cadena Cope, Onda Cero y Cadena SER- se unieran, por única vez, para hacer un programa en conjunto. Las dos primeras aceptaron; la otra, no. El proyecto avanzó, las producciones y los periodistas de ambos programas estuvieron coordinando con los deportistas durante una semana y anoche, a las 23.33, ambos programas fueron uno. En España la competencia entre ambos programas es feroz y lo hecho ayer fue un gran impacto positivo.

Otros referentes del deporte español participaron de esta unión solidaria, como Iker Casillas, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Busquets, Carlos Moya, Ona Carbonell y Carolina Marín. España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, suma más de 19.000 fallecidos.