Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes 10 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado de Mónaco sobre canchas de polvo de ladrillo con los partidos correspondientes a los cuartos de final. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todos los partidos de las instancias definitivas de singles tendrán lugar en el Court Rainier III. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) con la aparición de uno de los favoritos, el alemán Alexander Zverev (3° del mundo), quien se mide con el brasileño João Fonseca. Luego, el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) tratará de sorprender a Jannik Sinner (2°). A continuación, el campeón defendor y N° 1 del mundo, Carlos Alcaraz se medirá con el kazajo Aleksandr Búblik. Por último, el local Valentín Vacherot hará lo propio ante el australiano Álex de Miñaur (5°).

Carlos Alcaraz despidió al argentino Tomás Etcheverry y sigue en la búsqueda de revalidar su título VALERY HACHE - AFP

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Resultados de los octavos de final Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz (1°) a Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3.

a Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3. Alexander Bublick (8°) a Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5.

a Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5. Valentín Vacherot a Hubert Hurkacz por 6-7 (4), 6-3 y 6-4.

Alex De Miñaur (5°) a Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4).

a Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4). João Fonseca a Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2.

a Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2. Alexander Zverev (3°) a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5.

a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5. Félix Auger-Aliassime (6°) a Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono.

a Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono. Jannik Sinner (2°) a Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3.

Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Bublick (8°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 9 en el Court Rainier III.

Valentín Vacherot vs. Alex De Miñaur (5°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 10.30 en el Court Rainier III.

João Fonseca vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 10 de abril a las 6 en el Court Rainier III.

Félix Auger-Aliassime (6°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 7.30 en el Court Rainier III.

Jannik Sinner es, junto a Carlos Alcaraz, el gran favorito al título de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Rafael Nadal, el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo, brilló como nadie en Montecarlo AFP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000