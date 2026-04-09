Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En el sexto día de actividad en el Principado se disputan partidos correspondientes a los cuartos de final; el campeón defensor, Carlos Alcaraz, sigue en carrera
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Este viernes 10 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado de Mónaco sobre canchas de polvo de ladrillo con los partidos correspondientes a los cuartos de final. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Todos los partidos de las instancias definitivas de singles tendrán lugar en el Court Rainier III. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) con la aparición de uno de los favoritos, el alemán Alexander Zverev (3° del mundo), quien se mide con el brasileño João Fonseca. Luego, el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) tratará de sorprender a Jannik Sinner (2°). A continuación, el campeón defendor y N° 1 del mundo, Carlos Alcaraz se medirá con el kazajo Aleksandr Búblik. Por último, el local Valentín Vacherot hará lo propio ante el australiano Álex de Miñaur (5°).
Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026
Resultados de los octavos de final Masters 1000 de Montecarlo
- Carlos Alcaraz (1°) a Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3.
- Alexander Bublick (8°) a Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5.
- Valentín Vacherot a Hubert Hurkacz por 6-7 (4), 6-3 y 6-4.
- Alex De Miñaur (5°) a Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4).
- João Fonseca a Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2.
- Alexander Zverev (3°) a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5.
- Félix Auger-Aliassime (6°) a Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono.
- Jannik Sinner (2°) a Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3.
Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Bublick (8°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 9 en el Court Rainier III.
- Valentín Vacherot vs. Alex De Miñaur (5°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 10.30 en el Court Rainier III.
- João Fonseca vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 10 de abril a las 6 en el Court Rainier III.
- Félix Auger-Aliassime (6°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 7.30 en el Court Rainier III.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos
- Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
- Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
- Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000
- 2000: Cédric Pioline (Francia).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
- 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2005: Rafael Nadal (España).
- 2006: Rafael Nadal (España).
- 2007: Rafael Nadal (España).
- 2008: Rafael Nadal (España).
- 2009: Rafael Nadal (España).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Rafael Nadal (España).
- 2012: Rafael Nadal (España).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2019: Fabio Fognini (Italia).
- 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2023: Andrey Rublev (Rusia).
- 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
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