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Semifinales de Montecarlo hoy: horarios de los partidos y cómo está el cuadro

El Masters 1000 que se juega en el Principado de Mónaco conocerá este sábado a sus finalistas; Carlos Alcaraz quiere retener el título que ganó en 2025

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Jannik Sinner no quiere solo pelearle por el título, sino también quitarle el N° 1 a Carlos Alcaraz
Jannik Sinner no quiere solo pelearle por el título, sino también quitarle el N° 1 a Carlos AlcarazTHIBAUD MORITZ - AFP

El Masters 1000 de Montecarlo se acerca a su fin y este sábado conocerá a sus finalistas luego de las dos semifinales que tendrán lugar desde las 8.30 de la Argentina. Y entre ellos, el español Carlos Alcaraz, N° 1 del mundo, pretende ser uno de los que siga en carrera. Todos los encuentros (incluidas las otras especialidades) se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La primera de las semifinales la protagonizarán el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Jannik Sinner (2°), la principal amenaza de Alcaraz que defiende muchísimos puntos en la gira de polvo de ladrillo. ‘Sascha’ arribó a esta instancia al imponerse en cuartos de final al brasileño João Fonseca, al que venció por 7-5, 6-7 (3) y 6-3. Sinner, por su parte, hizo las cosas más simples, al sacarse de encima al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por 6-3 y 6-4.

Alexander Zverev es el tercero en discordia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, al que buscará amargar este sábado
Alexander Zverev es el tercero en discordia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, al que buscará amargar este sábadoVALERY HACHE - AFP

En el segundo turno de semifinales, ‘Carlitos’, que vapuleó al kazajo Alexander Bublik (8°) por 6-3 y 6-0 se medirá con el monegasco y gran sorpresa de esta edición, el local Valentín Vacherot, quien dio el golpe al derrotar al australiano Alex De Miñaur (5°) por 6-4, 3-6 y 6-3.

De esta manera, la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, la más atractiva de estos tiempos modernos del tenis, está cerca de vivir un nuevo capítulo, si es que ambos acceden a la final. De jugarla, además, no sólo se enfrentarían por el prestigioso título en la primera gran cita de la temporada de polvo de ladrillo, sino que el italiano tendrá la ocasión de arrebatarle el N° 1 al español.

Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Alexander Zverev (3°) vs. Jannik Sinner (2°) - Sábado 11 de abril desde las 8.30 en el Court Rainier III.
  • Carlos Alcaraz (1°) vs. Valentín Vacherot - Sábado 11 de abril aproximadamente a las 10.30 en el Court Rainier III.
Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo
Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

  • Rafael Nadal (España) - 11 títulos (el último, en 2018)
  • Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
  • Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
  • Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
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