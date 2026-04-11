Semifinales de Montecarlo hoy: horarios de los partidos y cómo está el cuadro

El Masters 1000 que se juega en el Principado de Mónaco conocerá este sábado a sus finalistas; Carlos Alcaraz quiere retener el título que ganó en 2025
- 3 minutos de lectura'
El Masters 1000 de Montecarlo se acerca a su fin y este sábado conocerá a sus finalistas luego de las dos semifinales que tendrán lugar desde las 8.30 de la Argentina. Y entre ellos, el español Carlos Alcaraz, N° 1 del mundo, pretende ser uno de los que siga en carrera. Todos los encuentros (incluidas las otras especialidades) se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
La primera de las semifinales la protagonizarán el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Jannik Sinner (2°), la principal amenaza de Alcaraz que defiende muchísimos puntos en la gira de polvo de ladrillo. ‘Sascha’ arribó a esta instancia al imponerse en cuartos de final al brasileño João Fonseca, al que venció por 7-5, 6-7 (3) y 6-3. Sinner, por su parte, hizo las cosas más simples, al sacarse de encima al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por 6-3 y 6-4.
En el segundo turno de semifinales, ‘Carlitos’, que vapuleó al kazajo Alexander Bublik (8°) por 6-3 y 6-0 se medirá con el monegasco y gran sorpresa de esta edición, el local Valentín Vacherot, quien dio el golpe al derrotar al australiano Alex De Miñaur (5°) por 6-4, 3-6 y 6-3.
De esta manera, la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, la más atractiva de estos tiempos modernos del tenis, está cerca de vivir un nuevo capítulo, si es que ambos acceden a la final. De jugarla, además, no sólo se enfrentarían por el prestigioso título en la primera gran cita de la temporada de polvo de ladrillo, sino que el italiano tendrá la ocasión de arrebatarle el N° 1 al español.
Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Alexander Zverev (3°) vs. Jannik Sinner (2°) - Sábado 11 de abril desde las 8.30 en el Court Rainier III.
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Valentín Vacherot - Sábado 11 de abril aproximadamente a las 10.30 en el Court Rainier III.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos (el último, en 2018)
- Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
- Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
- Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Montecarlo
- 1
Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 2
Tomás Etcheverry batalló más de dos horas contra Carlos Alcaraz, que festejó su triunfo en Montecarlo
- 3
Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026
- 4
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026