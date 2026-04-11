Semifinales de Montecarlo hoy: horarios de los partidos y cómo está el cuadro

El Masters 1000 de Montecarlo se acerca a su fin y este sábado conocerá a sus finalistas luego de las dos semifinales que tendrán lugar desde las 8.30 de la Argentina. Y entre ellos, el español Carlos Alcaraz, N° 1 del mundo, pretende ser uno de los que siga en carrera. Todos los encuentros (incluidas las otras especialidades) se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La primera de las semifinales la protagonizarán el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Jannik Sinner (2°), la principal amenaza de Alcaraz que defiende muchísimos puntos en la gira de polvo de ladrillo. ‘Sascha’ arribó a esta instancia al imponerse en cuartos de final al brasileño João Fonseca, al que venció por 7-5, 6-7 (3) y 6-3. Sinner, por su parte, hizo las cosas más simples, al sacarse de encima al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por 6-3 y 6-4.

Alexander Zverev es el tercero en discordia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, al que buscará amargar este sábado VALERY HACHE - AFP

En el segundo turno de semifinales, ‘Carlitos’, que vapuleó al kazajo Alexander Bublik (8°) por 6-3 y 6-0 se medirá con el monegasco y gran sorpresa de esta edición, el local Valentín Vacherot, quien dio el golpe al derrotar al australiano Alex De Miñaur (5°) por 6-4, 3-6 y 6-3.

De esta manera, la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, la más atractiva de estos tiempos modernos del tenis, está cerca de vivir un nuevo capítulo, si es que ambos acceden a la final. De jugarla, además, no sólo se enfrentarían por el prestigioso título en la primera gran cita de la temporada de polvo de ladrillo, sino que el italiano tendrá la ocasión de arrebatarle el N° 1 al español.

Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (3°) vs. Jannik Sinner (2°) - Sábado 11 de abril desde las 8.30 en el Court Rainier III.

(3°) vs. Jannik (2°) - Sábado 11 de abril desde las 8.30 en el Court Rainier III. Carlos Alcaraz (1°) vs. Valentín Vacherot - Sábado 11 de abril aproximadamente a las 10.30 en el Court Rainier III.

Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo