Pepe Reina y una situación extradeportiva muy difícil

También el coronavirus será tristemente un antes y después para la carrera de muchos futbolistas. Es el caso, por ejemplo, del español Pepe Reina, arquero de Aston Villa que dio positivo y se encuentra en recuperación, aunque tuvo síntomas en su cuerpo muy difíciles de afrontar.

El guardavallas reconoció que se asustó cuando le "faltó aire durante 25 minutos", además de tener fiebre y tos. "Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", afirmó Reina, que fue el arquero de la selección de España en 2011, en un amistoso disputado en el Monumental ante Argentina, que goleó 4 a 1 bajo la dirección del Checho Batista.

En la entrevista publicada este martes por el diario italiano "Corriere dello Sport", el madrileño de 37 años describió: "Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación". Reina, que vive el aislamiento en su casa de Birmingham acompañado por su mujer, sus cinco hijos y sus suegros, posteó hace unos días su emoción por el trabajo de los médicos.

"Me emociona verlo, no lo puedo negar. Espero y deseo que nos sensibilicemos y podamos sacar lo mejor de cada uno para afrontar estas semanas tan duras que nos viene por delante Quedémonos en casa. SIN EXCUSAS!! La vida de muchas personas está en vilo... Ésto es Córdoba, mi tierra. Solo un ejemplo más de la dedicación, el cariño y el esfuerzo de miles de sanitarios que en toda España se están dejando el alma. MIL GRACIAS A TODOS ELLOS!!".

Reina dejó Milan en enero para incorporarse al Aston Villa inglés. En Italia dejó grandes recuerdos, tanto en los clubes en los que militó como entre sus rivales."Nápoli es mi dimensión natural. Me di cuenta de eso cuando fui de Nápoli al Bayern; entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Nápoli fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años de Nápoles con (Maurizio) Sarri en el banco", aseguró.