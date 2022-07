Crisis en Independiente: Fabián Doman pidió que Hugo Moyano convoque a “elecciones” para descomprimir la tensión

El periodista y dirigente deportivo Fabián Doman exigió que Hugo Moyano convoque de forma urgente a elecciones en Independiente, luego de los graves incidentes que se registraron este viernes en Avellaneda, cuando el oficialismo evitó tratar una nueva fecha para los comicios internos. “Lo que pide la gente son elecciones”, esgrimió.

“ Todo lo que pasó hoy es un bochorno . No tenía sentido hacer esta asamblea, se pudo haber postergado”, señaló Doman, principal candidato opositor a la conducción que Moyano ejerce en el club de Avellaneda. “No les importan los estatutos ni los reglamentos. Esto es fruto de haber dicho hace 48 horas que Independiente no estaba preparado para convocar a elecciones”, dijo a TN.

Doman, que en 2021 anotó su lista junto a Néstor Grindetti y a Juan Marconi, señaló que la única forma de “descomprimir” la tensión es la convocatoria a comicios. “Espero que alguien a Moyano en este momento lo haga reflexionar, él no puede hacer una asamblea donde tiene que meter un auto blindado adentro de la propia asamblea e irse custodiado por la policía”, añadió.

Doman sostuvo que el reclamo de elecciones es un “grito democrático” y cuestionó que la asamblea en la que se aprobó el presupuesto por una simbólica mayoría se realizó solo con “40 representantes” y en un espacio “en el que no dejaron entrar a otros socios” sin motivos aparentes. Además, hizo hincapié en que la Justicia ordenó recientemente la convocatoria a elecciones.

“Moyano no es un rey. Independiente es un club, una institución donde sus dirigentes se votan, no es una monarquía. Esto es un club en el que se vota cada cuatro años. Se debería haber votado el 19 de diciembre, pero él no dejó. Esto se descomprime anunciando la fecha de las elecciones hoy, mañana o pasado”, aseveró.

Después que la Cámara de Avellaneda-Lanús exigiera al club la convocatoria a comicios, la agrupación oficialista Agrupación Independiente difundió un comunicado en el que señaló que no apelaría la medida, un hecho que el resto de los espacios valoró. No obstante, Doman aseguró que tiene que haber una declaración pública de Moyano, en su calidad de presidente, y de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario general, de respaldo a la medida y con el anuncio de una fecha precisa.

Incidentes en Independiente Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

“Podían haber disuadido esto de otro modo. El responsable de lo que pasó hoy se llama Hugo Antonio Moyano . Él tiene que convocar a elecciones, decir que va a participar y nada más”, expresó.

Doman, además, señaló que el líder camionero buscó ganar tiempo cuando meses atrás deslizó que podía renunciar a una candidatura si había una lista de consenso. “Me mintió”, aseveró ahora. Para el periodista, el gremialista busca “ganar tiempo” frente a la crisis interna en el club.

El candidato opositor opinó que el sindicalista busca evitar que su salida de la entidad deportiva perjudique su carrera. “El ciclo de Moyano en Independiente terminó hace mucho tiempo, pero él no se da cuenta, no lo entiende. Él cree que irse de Independiente significa una decadencia política, y tiene al club de rehén”, analizó.

Hugo Moyano es cuestionado por los sectores disidentes del club.

Además, Doman indicó que la eventual salida de Moyano expondrá “una cantidad asombrosa de irregularidades” en el club. “Van a tener que dar muchas explicaciones, no a mi, sino a los socios, y a la Justicia. Las compras y ventas que se hacen y no se hacen, los jugadores que no llegan por un precio, y otros que llegan por uno mayor al previsto”, consignó.

No obstante, el periodista sostuvo que la preocupación en el corto plazo gira en torno a cuándo Independiente podrá volver a jugar de local, luego que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) suspender el partido de este sábado contra Atlético Tucumán en el estadio del Rojo.