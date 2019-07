Romero pasó la revisión médica en Juventus Crédito: @Juventus

Para muchos aficionados argentinos, el nombre de algunos futbolistas les causa más impacto por las cifras que se pagan por sus transferencias que por el conocimiento que tienen de sus condiciones y capacidad. Son jugadores jóvenes, de paso fugaz por nuestras canchas y protagonistas de transacciones millonarias. Es la la dinámica del mercado global: invertir en promesas, anticiparse en las contrataciones de futbolistas que por su potencial y proyección aumenten considerablemente su cotización en el futuro.

El último de esta lista es Cristian Romero, zaguero central cordobés de 21 años, con 19 partidos en Belgrano de Córdoba entre 2016 y 2018, una temporada en Genoa y transferido en estas horas a Juventus por 20 millones de euros. Belgrano, que hace un año vendió a Romero en 1.650.000 euros según el portal transfermarket, ahora recibirá dos millones por el 10 por ciento del pase que tenía en su poder

Los 20 millones ubican a Romero en el segundo lugar entre los defensores argentinos por los que más se pagó por sus pases, detrás de Nicolas Otamendi, que en 2015 se incorporó a Manchester City desde Valencia por 44 millones de euros. Iguala los 20 millones que Manchester United invirtió por Marcos Rojo en 2014 para traerlo desde Sporting de Lisboa.

Tuvo una muy buena temporada en Genoa

Romero (1,85 mts, 80 kgs) cumplió con la revisión médica en Turín y volverá a Genoa para jugar un año en préstamo. Varios clubes italianos están interesados en tenerlo como cedido luego de su muy buen desempeño en Genoa, donde en el curso pasado disputó 27 partidos por la Serie A y convirtió dos goles, uno de ellos muy importante ante Roma para mantener la categoría, en el final del torneo. Romero fue junto con el goleador polaco Krzysztof Piatek, transferido a principios de año a Milan, los dos jugadores más rendidores del equipo. Al presidente de Genoa, Enrico Preziosi, llegó el reclamo de los tifosi para que Romero se quede en préstamo. Atalanta, que disputará la Champions League, es uno de los que lo pretenden. Juventus lo cede para que tome más roce y experiencia; la Vecchia Signora contrató al zaguero turco Demiral, de Sassuolo, mantiene a Bonucci y a Rugani, y ya no cuenta con el retirado Barzagli.

Fernando Batista, como ayudante de Claudio Úbeda en el Sudamericano Sub 20 de 2017, tuvo a Romero en ese plantel juvenil, que finalizó cuarto y se clasificó al Mundial. Consultado por La Nación, el actual entrenador del seleccionado que participará en los Juegos Panamericanos describió a "Cuti" Romero: "Técnicamente es muy bueno, rápido, dotado con la pelota, un tiempista. Lo que tenía que mejorar es en el juego aéreo, seguramente lo habrá hecho en un fútbol como el italiano. Además, Genoa es una especie de Argentinos Juniors, se ocupa mucho de la formación de los jugadores. Es derecho y le gusta mucho salir jugando porque tiene muy buena técnica. A veces se confía y arriesga de más. Con nosotros sufrió dos expulsiones. Su techo es muy alto, tiene un gran potencial. Yo lo tuve en cuenta para los Panamericanos, pero por el pase a Juventus no me lo cedieron. En Belgrano también ocupó el puesto de lateral derecho, pero donde tiene más margen de evolución es como zaguero".

Quite y elegancia en su temporada en Genoa

De los últimos dos planteles Sub 20 que jugaron en los Sudamericanos y Mundiales 2017 y 2019 hay una camada de zagueros centrales que fueron captados inmediatamente por el fútbol europeo. A principios de año, Boca embolsó por Leonardo Balerdi 15,5 millones de euros de Borussia Dortmund. Juan Foyth, que con Romero formó la zaga central argentina en el Sudamericano de Ecuador, saltó de Estudiantes a Tottenham por 13 millones. Otro zaguero de ese plantel, Lisandro Martínez, hace un par de meses dejó Defensa y Justicia para sumarse a Ajax por siete millones. Y Nehuén Pérez, titular en el último Sudamericano y Mundial, ya había sido vendido por Argentinos a Atlético de Madrid en 2,5 millones.

En su corta carrera, Romero parece seguir el postulado de su perfil de la cuenta en Twitter: "Valora lo que tienes, supera lo que duele y lucha por tus sueños". Llegó a Belgrano a los 13 años, después de jugar en San Lorenzo de las Flores (Córdoba) y Talleres."Llegar a Belgrano fue el primer sueño cumplido. Es el club del que soy hincha, como toda mi familia", le dijo a La Nación en 2017. En el Pirata pasó de la sexta a la reserva y debutó en primera con Esteban "Teté" González. Desde entonces, su espejo es Gerard Piqué. De lejos veía un fútbol europeo que ahora tiene de él una alta consideración.

Con el Sub 20 de la Argentina ante Venezuela en el Sudamericano de 2017 Fuente: AFP