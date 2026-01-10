Roma sube al podio de la Serie A con la explosión de Matías Soulé, el argentino que quiere convencer a Scaloni

Matías Soulé es una cosa seria. De 22 años, zurdo, picante, abandonó Vélez en una controvertida decisión y hoy, ahora, luego de algunas idas y vueltas en el fútbol italiano, verdaderamente la está rompiendo.

Es la figura de Roma, inesperado actor protagonista de la Serie A. Suele contar que quiere jugar en la selección argentina, que su sueño es ir al Mundial. Que rechazó más de una vez los ofrecimientos de Italia, porque su deseo es integrar el equipo campeón del mundo. Lionel Scaloni, el entrenador, lo mira pero lo convoca poco. Lo bueno: está a tiempo.

el segundo de Argentina U23, lo hizo Matías Soulé pic.twitter.com/2gQHhBmqqJ — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) March 23, 2024

En este ciclo, el futbolista fue protagonista de los seleccionados juveniles, en los que fue dirigido por Javier Macherano. Incluso, disputó el Mundial Sub 20 en 2023, pero en la Mayor no tiene lugar. Es uno de los pocos jóvenes que están en carpeta y aún no debutaron: solo estuvo en el banco en el 3-0 ante Chile, en septiembre de 2024, por las eliminatorias. Antes había sido parte de alguna de las prelistas.

La Roma derrotó este sábado por 2-0 al Sassuolo debido a un gol y una asistencia del argentino y se colocó provisionalmente en tercera posición de la Serie A.

Un zurdazo para resolver el triunfo de Roma ALBERTO PIZZOLI - AFP

El conjunto “giallorosso” no abrió el marcador hasta el minuto 76, cuando el internacional francés Manu Koné concretó de cabeza el dominio romano con su segundo gol de la temporada en la liga.

Soulé, autor del pase en el primer gol, selló la victoria tres minutos después con su sexto gol en la liga tras disparar rasante desde el corazón del área. Los números de esta temporada de Soulé son muy destacados: 7 goles y 6 asistencias.

Todos festejan el tanto de Soulé ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Después de la derrota con Atalanta, supimos levantarnos, como lo hicimos hoy en el segundo tiempo, en el que tuvimos otra actitud”, sostuvo el argentino. “Debemos seguir apuntado alto y en este momento resulta clave jugar en equipo porque necesitamos de todos. No estamos pensando en los refuerzos sino en lo que tenemos. De hecho, El Shaarawy demostró lo que vale con su gran experiencia”, afirmó Soulé al aludir a la asistencia del ingresado que le permitió al marplatense marcar el gol. Gentileza que -según afirmó- será devuelta. “Le voy a regalar un vino”, aclaró.

“Estoy jugando con menos frecuencia que en anteriores temporadas, pero mi objetivo sigue siendo dar lo máximo cada vez que me toca ingresar”, dijo por su parte el Faraón. “Tenemos que mejorar en los duelos directos con los otros equipos que pelean por la clasificación a la Champions”, admitió.

Gasperini apostó por Paulo Dybala en posición de “falso nueve” y la Joya generó la única situación de riesgo frente al arco del kosovar Arijanet Muric en el primer tiempo. Como suele pasar, el cordobés se fue apagando a medida que transcurrieron los minutos.

“Supimos elevar aún más nuestro nivel de juego después de un buen primer tiempo en el que no obtuvimos recompensa. Tengo la suerte de contar con un grupo extraordinario con jugadores con carácter”, destacó el veterano técnico Gian Piero Gasperini.

La Roma no encadenaba dos victorias seguidas en el campeonato italiano desde noviembre pasado. Con 39 puntos, La Loba pasó del quinto al tercer puesto, superando al Napoli (4º) y a Juventus (5º, 36 puntos), que disputará este lunes su partido ante Cremonese. El equipo romano disputó dos partidos más que el líder, el Inter de Milán (1º, con 42 puntos), Milan (39 puntos) y que el vigente campeón napolitano (38 puntos).

El choque estrella de esta 19ª fecha, que puede resultar decisivo para el devenir del campeonato, enfrenta a Inter y Napoli este domingo en San Siro.

Matías Soulé takes the Panini Player of the Match award after a goal and an assist in #RomaSassuolo 🏆 pic.twitter.com/JiLa3gELeA — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 10, 2026

Equipo revelación de la primera mitad de la temporada en Italia, el Como, que venía de tres victorias seguidas, tuvo que conformarse con el punto del empate en casa ante Bolonia (1-1). El club lombardo, dirigido por el técnico español Cesc Fábregas, ocupa el sexto puesto con 34 puntos.