Antoine Semenyo, el ghanés londinense por el que Manchester City batió el récord de este mercado: € 74.000.000

De jugar al fútbol con los amigos en la calle a ser, hasta el momento, el refuerzo más costoso del mercado invernal europeo. La historia del ghanés Antoine Semenyo cambió de manera rotunda en los últimos años. Por pedido expreso de Josep Guardiola se incorporó a Manchester City, que le pagó a Bournemouth € 74.000.000, y firmó un contrato hasta junio de 2031.

Nacido en Londres, pero de padre ghanés y madre francesa, el delantero atravesó una historia más que particular que lo condicionó en más de una ocasión. Durante su adolescencia sufrió varios rechazos en etapas de prueba en Arsenal, Tottehnam Hotspur, Crystal Palace, Fulham y Millwall. “Tenía muchas dudas, pero tuve padres positivos. Siempre me dijeron que la vida no siempre iba a ser color de rosa”, expresó Semenyo en una entrevista con la cadena británica BBC.

“Nuevos colores. Nuevos desafíos. El mismo enfoque”

New Colours. New Challenges. Same Focus. pic.twitter.com/M6Q2FsZVZm — Antoine Semenyo (@antoinesemenyo) January 9, 2026

Los rechazos que sufrió en su adolescencia lo llevaron a alejarse un año del fútbol para concentrarse en terminar sus estudios y disfrutar tiempo con sus amigos. “Todas son experiencias que hay que vivir. Y, sin duda, me han ayudado y me han motivado hasta el día de hoy”, amplió.

Semenyo volvió a participar en una prueba abierta en 2018, cuando logró incorporarse a la academia de fútbol de South Gloucestershire and Stroud College, y más tarde lo fichó Bristol City, de la segunda categoría inglesa. Producto de sus buenos resultados, Chelsea ofertó 1.000.000 de euros por su ficha en 2019, pero el club de Bristol desechó la propuesta. Lejos de decepcionarse, el ghanés continuó progresando y en 2023 fue comprado por Bournemouth, que pagó más de 10 millones por sus servicios. Poco antes de que lo adquiriera Manchester City, Semenyo dejó una huella en Bournemouth como para que lo recordaran: anotó un gol a los 95 minutos decisivo en un 3-2 sobre Tottenham en la Premier League y cortó una serie de once encuentros sin éxitos.

“Simplemente increíble”

El londinense deseaba dar un paso más en su carrera y jugar en el City, y eligió el número que usará en el club, el 42. “Fue mi primer número en Bristol City, cuando firmé por primera vez, y siempre me quedó grabado. Ahora pensé en el 42 o el 24, pero el 24 no estaba disponible, así que volví a mi primer número. Esa fue la inspiración”, señaló.

Por el delantero ghanés, que reza antes y durante los partidos, Manchester City acumula 278.000.000 de euros invertidos en los últimos meses y convirtió a ésta en la segunda temporada entre las de mayores inversiones desde que llegó Guardiola, algo que sucedió en 2016.