Dakar 2026: días, horarios y cómo ver online la carrera más exigente del mundo

Como ya es habitual, el nuevo año arrancará con el Rally Dakar que, en este 2026, se realizará nuevamente en Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero. Todos los vehículos largarán en la ciudad de Yanbu y recorrerán 13 etapas, que marcarán un total de casi 8.000 kilómetros hasta regresar al lugar del inicio, en el oeste del territorio árabe. Se correrá en motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock.

La actividad de cada jornada comenzará en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día. Se podrá ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

Los canales que transmitirán el Rally Dakar 2026 en todo el mundo Dakar

En la 48° edición de la competición anual, todos los corredores comenzarán su recorrido en el oeste, en Yanbu. Los competidores del Dakar ya conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021. Además, también fue sede de la final del Dakar 2024. En esta ocasión, constituye el punto de partida de un recorrido inmenso, que se rematará del mismo modo que empieza: con el Mar Rojo de fondo.

Los grandes grupos se dividen en Motos (118), Autos (81), Camiones (46), UTVs (81), 99 coches históricos en el Dakar Classic y ocho con tecnologías alternativas dentro del Dakar Future.

Entre las 96 naciones representadas, está la legión de la Argentina con una veintena de inscriptos, respetable número a pesar de los costos para llegar a un destino tan distante. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. También estará Luciano Benavides con su KTM, ya recuperado de sendas lesiones en la rodilla y el hombro tras una caída en el Rally de Marruecos de fin de año y habitual protagonista de esta competencia.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se consagraron campeones mundiales del World Rally Raid Championship Aníbal Greco

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic