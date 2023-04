Cuántos títulos tiene Napoli, en la Serie A: uno por uno, todos los Scudettos

escuchar

Este domingo Napoli tiene la oportunidad de consagrarse campeón de la Serie A a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato. Para conseguirlo debe derrotar a Salernitana y esperar a que Inter le gane a Lazio. Si esto ocurre, el equipo dirigido por Luciano Spalletti quedaría a 20 puntos con 18 por jugar, por lo que festejaría la obtención del título a falta de seis jornadas. Por este motivo, el día del encuentro entre los napolitanos y los granates se modificó y pasó del sábado (en el calendario original) al domingo, principalmente para que se dispute en simultáneo al duelo entre el nerazzurris y los blanquicelestes.

En las calles de Nápoles ya festejan el título con anticipación. Y no se trata de confianza excesiva. Está a la vista que, más tarde que temprano, un nuevo Scudetto estará en las vitrinas del Stadio Diego Armando Maradona. Si no llega en esta jornada, será el jueves ante Udinese. O incluso el domingo ante Fiorentina. La cuestión es que está a la vuelta de la esquina, principalmente porque la diferencia de puntos contra su inmediato perseguidor es tan abultada que, a esta altura del campeonato, parece no haber posibilidades de que otro equipo levante el trofeo. Ni que Napoli pueda perder tanto en una gran temporada.

🔟 Peregrinación al santuario de D10S



🏆 Mañana Napoli puede salir campeón de la Serie A tras 33 años



🙌 ¡Locura napolitana! pic.twitter.com/zEmt0h5RH2 — DEPORTV (@canaldeportv) April 29, 2023

De conseguirlo, sería la tercera vez que el elenco napolitano se consagre en la Serie A. Las dos anteriores fue bajo la conducción futbolística de Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la historia de la institución y alabado en cada rincón de una de las ciudades con mayor densidad poblacional del país europeo. Aquellos trofeos los levantó casi de manera consecutiva en las temporadas 1986-1987 y 1989-1990.

Todos los títulos de Napoli

2 títulos de Serie A: temporada 1986-1987 y 1989-1990.

temporada 1986-1987 y 1989-1990. 1 Copa UEFA : 1988-1989.

: 1988-1989. 6 Copa Italia : temporadas 1961-61, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20.

: temporadas 1961-61, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20. 2 Supercopas de Italia : 1990 y 2014.

: 1990 y 2014. 1 Copa de los Alpes : 1966.

: 1966. 1 Copa de la Liga anglo-italiana: 1977.

En esta temporada, el DT Luciano Spalletti logró consolidar a su plantel como uno de los equipos con mejor rendimiento en todo el mundo. Están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 78 puntos, 17 más que Lazio, su perseguidor más cercano. Vienen de vencer por la mínima diferencia a Juventus con un gol de Giacomo Raspadori en el tiempo de descuento. Solo perdieron tres de los últimos 20 encuentros sumando todas las competencias y están a las puertas del tercer Scudetto de su historia.

Luciano Spalletti fue el DT revelación de la temporada; busca levantar su primer título oficial MARCO BERTORELLO - AFP

Además, su temporada en la Champions League también merece ser destacada. Alcanzaron los cuartos de final por primera vez en la historia, en los que perdieron ante Milan por 2 a 1 en el resultado global luego de una derrota por la mínima diferencia en condición de visitante y un empate 1 a 1 como local. El rossonero justamente fue el mayor verdugo de los napolitanos en este andar, ya que solo lo pudo derrotar en una oportunidad, mientras que perdió otros dos encuentros (uno de ellos por goleada) y empató uno.

Tabla de campeones de la Serie A

Juventus : 34 títulos.

: 34 títulos. Inter : 17.

: 17. Milan : 16.

: 16. Torino : Seis.

: Seis. Bologna : Cinco.

: Cinco. Roma : Tres.

: Tres. Napoli , Fiorentina y Lazio : Dos.

, y : Dos. Cagliari, Hellas Verona y Sampdoria: Uno.

LA NACION