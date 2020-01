Kevin Benavides ya no puede aspirar al título en el Dakar Fuente: AP

La etapa 6 del Dakar 2020 significó la culminación de la primera mitad del rally celebrado en Arabia Saudita pero también marcó el final de las chances que tenía Kevin Benavides de salir campeón en motos ya que el piloto argentino sufrió una falla en el motor que lo dejó varado en el camino a 44 kilómetros de terminar el tramo especial y perdió más de tres horas y media, lo que lo posicionó en la ubicación 27 de la clasificación general. Ahora, los únicos argentinos entre los primeros 10 son Luciano Benavides y Franco Caimi, que están séptimo y décimo respectivamente.

Esta jornada tuvo como principales ganadores del circuito más largo hasta el momento Ha'il - Riyadh al francés Stéphane Peterhansel en autos y al estadounidense Ricky Brabec en motos. La misma constó de una recta de 830 kilómetros, de los cuales 477 fueron cronometrados, y fue la primera en disputarse íntegramente en arena, por lo que fue propicia para que los corredores pisaran el acelerador sin temores a las irregularidades del terreno. Mañana, los corredores descansarán y reanudarán la competencia el domingo cuando de inicio la etapa 7 desde Riyadh hacia Wadi Al Dawasir. La misma constó de una recta de 830 kilómetros, de los cuales 477 fueron cronometrados, y fue la primera en disputarse íntegramente en arena, por lo que fue propicia para que los corredores pisaran el acelerador sin temores a las irregularidades del terreno.

El chileno José Ignacio Cornejo, compañero de Benavides en Honda, declaró en su arrivo a Riyadh que se cruzó con el argentino y que paró a asistirlo: "Una lástima lo que le pasó a Kevin (Benavides), no sé si quedó fuera de carrera o no todavía. Lo vi en el camino, paré para ayudarlo, pero me dijo que siguiera, que le iba a decir a algún quad o algo que lo remolcara. Le daba lo mismo haber perdido tiempo pero quería terminar sí o sí". En ese momento, Cornejo llevaba minutos parados por lo que todavía tenía alguna chance, pero finalmente pasarían unas cuantas horas hasta que alguien lo asistiera.

El liderazgo de Brabec es indiscutible ya que logró una diferencia de 21 minutos con su inmediato perseguidor, el chileno Pablo Quintanilla, quien se subió al podio por primera vez en el rally gracias a haber conseguido un gran cuarto lugar este viernes y le quitó el lugar que venía resguardando celosamente Benavides antes del incidente.

En autos, el español Carlos Sainz, que partió primero tras adjudicarse la etapa 5, cedió un poco menos de un minuto y medio y se mantiene primero en las clasificaciones generales con una ventaja de casi ocho minutos sobre el catarí Nasser Al Attiyah, que está segundo, y 16 minutos y medio sobre su compañero francés en Mini quien se adjudicó este tramo.

El argentino Orlando Terranova finalizó noveno, a casi 13 minutos y medio de Peterhansel, y sigue quinto en la general. Por su parte, Fernando Alonso volvió a tener un buen día y terminó sexto, lo que no le alcanza para aparecer en el top 10 de la tabla general, pero el ex fórmula 1 viene demostrando que puede competir mano a mano contra los más experimentados en su primer Rally Dakar.

El accidente de Bobby Patton

El debutante estadounidense Bobby Patton volcó dentro de su Toyota Hilux al comienzo de la etapa 6 esta mañana. El multimillonario texano es dueño de Los Ángeles Dodgers, franquicia de la MLB, la liga norteamericana de baseball.

Clasificación de la 6° etapa (autos)

Stéphane Peterhansel/Paulo Fiuza (Francia/Portugal/Mini) 04h27m17s Carlos Sainz/Lucas Cruz (España/España/Mini) a 01m33s Nasser Al Attiyah/Matthiew Baumel (Qatar/Francia/Toyota) a 03m22s

Clasificación general (autos)

Carlos Sainz/Lucas Cruz (España/España/Mini) 23h33m03s Nasser Al Attiyah/Matthiew Baumel (Qatar/Francia/Toyota) a 7m48s Stéphane Peterhansel/Paulo Fiuza (Francia/Portugal/Mini) a 16m20s

Clasificación de la 6° etapa (motos)

Ricky Brabec (Estados Unidos/Honda) 04h36m28s Joan Barreda (España/Honda) a 01m34s Matthias Walkner (Austria/KTM) a 02m45s

Clasificación general (motos)

Ricky Brabec (Estados Unidos/Honda) 23h43m47s Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) a 20m56s Toby Price (Australia/KTM) a 25m39s