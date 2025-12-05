Mundial 2026: ¿cuándo saldrá a la venta el álbum Panini?

El Mundial no solo acapara la atención de los fanáticos del fútbol, sino que es una propuesta que engloba a gran parte de la población del planeta porque alrededor del evento se configuran un sinfín de cuestiones como, por ejemplo, el álbum coleccionable de figuritas.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene una acuerdo con Panini, que desde 1970 confecciona y vende el libro oficial. Esta semana la empresa italiana lanzó la portada del álbum de Estados Unidos-México-Canadá 2026 para América en un evento en Estados Unidos y anunció que próximamente estará disponible la versión global como así también una especial para México. Será la primera vez que un país anfitrión contará con una tapa especial.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

La portada de América, es decir la de Canadá-Estados Unidos, tiene un estilo colorido del Mundial 2026 anclado en el emblema oficial del campeonato y el ansiado trofeo. Además, muestra el ícono atemporal de la “chilena” de Panini basada en el exjugador italiano Carlo Parola, que se presentó como el logotipo oficial de la empresa en 1965.

“Esta portada especial es el primer paso de cómo planeamos celebrar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá los cromos y las tarjetas coleccionables, y creemos que los aficionados y coleccionistas estarán muy entusiasmados”, expresó el director ejecutivo de Panini América, Mark Warsop.

Teniendo en cuenta que la cita ecuménica será la primera de la historia con 48 participantes, el álbum será el “más grande” que alguna vez se confeccionó, adelantó Panini. En contrapartida, no dio detalles de cuándo se pondrá a la venta para el público en todo el planeta.

El álbum de Panini con la portada de América (Canadá-Estados Unidos) Panini

La Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, se manifestó con orgullo sobre la nueva colección.“El álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial. Durante generaciones, ha unido a los aficionados, desatado la emoción en todo el mundo y creado recuerdos que perduran mucho después del pitido final. Esperamos celebrar un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la FIFA”.

Así fue el albúm de Qatar 2022

Desde su primera edición en México 1970, Panini, empresa italiana fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini; es la encargada de crear el álbum con los cromos de cada una de las selecciones participantes de las Copas del Mundo. Desde ese momento, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición.

El álbum de Qatar 2022 constó de 670 figuritas

En Qatar 2022 la firma licenciataria oficial de la FIFA diagramó el libro coleccionable con 670 figuritas de las cuales 50 fueron brillantes y 80, especiales. Cada uno de los 32 seleccionados participantes tuvo 20 espacios a llenar, 19 con futbolistas y el restante con el escudo de la federación. También había que pegar los estadios, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

El álbum tuvo dos versiones, una con tapa blanda y otra con tapa dura. Además, hubo una opción “premium” en dorado y, también, una digital.