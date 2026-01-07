Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 4

Se llevó a cabo este miércoles la cuarta etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita y hubo modificaciones en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo tuvo lugar nuevamente en Al-Ula con un recorrido de 530 kilómetros.

En motos la paridad es tal que hay dos nuevos líderes: el español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec con 16 horas, 45 minutos y 40 segundos. Ambos superaron al australiano Daniel Sanders, que es escolta a 1 minuto y 24 segundos.

Tosha Schareina es el nuevo líder en motos del Rally Dakar 2026 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En autos también hay nuevo primero y es el sudafricano Henk Lategan con un tiempo de 16 horas, 29 minutos y 11 segundos. Tras una muy mala tercera etapa en la que cedió el puesto de privilegio, el qatarí Nasser Al-Attiyah se recuperó y pasó del décimo al segundo lugar, a 3 minutos y 55 segundos de Lategan. El sueco Mattias Ekstrom marcha tercero, a 13 minutos.

En Challenger el árabe Yasir Seaidan sigue adelante con 18 horas, 20 minutos y 19 segundos y su nuevo escolta es el español Pau Navarro a solo 45 segundos. La novedad es que el argentino Nicolás Cavigliasso ganó el tramo y ascendió hasta el tercer puesto, a 6 minutos y 45 segundos de Seaidan. En camiones el checo Martín Macik se impuso en la etapa y superó en la general al neerlandés Mitchel Van Den Brink, a quien le lleva 4 minutos y 28 segundos. El también checo Ales Loprais está tercero a más de media hora.

En Missión 1000 Benjamín Pascual sigue en la cima y ahora en soledad otra vez con 565 puntos. Detrás suyo están el chino Yi Guanghui y el español Jordi Juvanteny con 60 unidades cada uno. El galo Maxence Gublin domina en Dakar Classic con 279 y el lituano Rokas Baciuska en stock con 20 horas, 8 minutos y 37 segundos.

Por último, en SSV el estadounidense Brock Heger se impuso en la cuarta fase y saltó a la cima con una buena diferencia por sobre sus seguidores, el francés Xavier De Soultrait (+31 minutos y 31 segundos) y el portugués Alexandre Pinto (+47 minutos y 56 segundos).

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

Tosha Schareina (España) / Ricky Brabec (Estados Unidos) - 16 horas, 45 minutos y 40 segundos

Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto y 24 segundos

Edgar Canet (España) - +11 minutos y 22 segundos

Autos

Henk Lategan (Sudáfrica) - 16 horas, 29 minutos y 11 segundos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +3 minutos y 55 segundos

Mattias Ekstrom (Suecia) - +13 minutos

Challenger

Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 18 horas, 20 minutos y 19 segundos

Pau Navarro (España) - +45 segundos

Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +6 minutos y 45 segundos

Camiones

Martín Macik (República Checa) - 19 horas, 11 minutos y 37 segundos

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +4 minutos y 28 segundos

Ales Loprais (República Checa) - +30 minutos y 02 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 18 horas, 30 minutos y 35 segundos

Xavier De Soultrait (Francia) - +31 minutos y 31 segundos

Alexandre Pinto (Portugal) - +47 minutos y 56 segundos

Dakar Classic

Maxence Gublin (Francia) - 279 puntos

Karolis Raisys (Lituania) - 286 puntos

Shammie Baridwan (Indonesia) - 327 puntos

Missión 1000

Benjamín Pascual (Argentina) - 65 puntos

Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 60 puntos

Jie Yang (China) - 52 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 20 horas, 8 minutos y 37 segundos

Ronald Basso (Francia) - +42 minutos y 36 segundos

Stephane Peterhansel (Francia) - +43 minutos y 55 segundos

La actividad continuará este jueves desde la madrugada en la Argentina con la quinta etapa, que será de Al-Ula a Hail y constará de 427 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.