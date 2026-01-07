Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 4

El tramo se realizó este miércoles en Al-Ula; hay dos nuevos líderes en motos, Henk Lategan llegó a la cima en autos y Nicolás Cavigliasso se impuso en Challenger
Se llevó a cabo este miércoles la cuarta etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita y hubo modificaciones en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo tuvo lugar nuevamente en Al-Ula con un recorrido de 530 kilómetros.
En motos la paridad es tal que hay dos nuevos líderes: el español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec con 16 horas, 45 minutos y 40 segundos. Ambos superaron al australiano Daniel Sanders, que es escolta a 1 minuto y 24 segundos.
En autos también hay nuevo primero y es el sudafricano Henk Lategan con un tiempo de 16 horas, 29 minutos y 11 segundos. Tras una muy mala tercera etapa en la que cedió el puesto de privilegio, el qatarí Nasser Al-Attiyah se recuperó y pasó del décimo al segundo lugar, a 3 minutos y 55 segundos de Lategan. El sueco Mattias Ekstrom marcha tercero, a 13 minutos.
En Challenger el árabe Yasir Seaidan sigue adelante con 18 horas, 20 minutos y 19 segundos y su nuevo escolta es el español Pau Navarro a solo 45 segundos. La novedad es que el argentino Nicolás Cavigliasso ganó el tramo y ascendió hasta el tercer puesto, a 6 minutos y 45 segundos de Seaidan. En camiones el checo Martín Macik se impuso en la etapa y superó en la general al neerlandés Mitchel Van Den Brink, a quien le lleva 4 minutos y 28 segundos. El también checo Ales Loprais está tercero a más de media hora.
🎙️A few words with Stage 4️⃣ Bike winner @ToshaSchareina. #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/SUTYNvt3wd— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026
En Missión 1000 Benjamín Pascual sigue en la cima y ahora en soledad otra vez con 565 puntos. Detrás suyo están el chino Yi Guanghui y el español Jordi Juvanteny con 60 unidades cada uno. El galo Maxence Gublin domina en Dakar Classic con 279 y el lituano Rokas Baciuska en stock con 20 horas, 8 minutos y 37 segundos.
Por último, en SSV el estadounidense Brock Heger se impuso en la cuarta fase y saltó a la cima con una buena diferencia por sobre sus seguidores, el francés Xavier De Soultrait (+31 minutos y 31 segundos) y el portugués Alexandre Pinto (+47 minutos y 56 segundos).
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Tosha Schareina (España) / Ricky Brabec (Estados Unidos) - 16 horas, 45 minutos y 40 segundos
- Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto y 24 segundos
- Edgar Canet (España) - +11 minutos y 22 segundos
Autos
- Henk Lategan (Sudáfrica) - 16 horas, 29 minutos y 11 segundos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +3 minutos y 55 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) - +13 minutos
Challenger
- Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 18 horas, 20 minutos y 19 segundos
- Pau Navarro (España) - +45 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +6 minutos y 45 segundos
Camiones
- Martín Macik (República Checa) - 19 horas, 11 minutos y 37 segundos
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +4 minutos y 28 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +30 minutos y 02 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 18 horas, 30 minutos y 35 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +31 minutos y 31 segundos
- Alexandre Pinto (Portugal) - +47 minutos y 56 segundos
Dakar Classic
- Maxence Gublin (Francia) - 279 puntos
- Karolis Raisys (Lituania) - 286 puntos
- Shammie Baridwan (Indonesia) - 327 puntos
Missión 1000
- Benjamín Pascual (Argentina) - 65 puntos
- Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 60 puntos
- Jie Yang (China) - 52 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 20 horas, 8 minutos y 37 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +42 minutos y 36 segundos
- Stephane Peterhansel (Francia) - +43 minutos y 55 segundos
📊The latest rankings are in! Stock, SSV, Challenger and Trucks. New faces at the top in the Truck category!— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026
All the results 👉https://t.co/BrruP0oEtI#BornToDare #TudorWatch #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/bkHcLaEeFY
La actividad continuará este jueves desde la madrugada en la Argentina con la quinta etapa, que será de Al-Ula a Hail y constará de 427 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
