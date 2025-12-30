Dakar 2026: fechas, recorrido y todos los pilotos argentinos

El Rally Dakar será uno de los primeros eventos deportivos que se desarrollará en 2026 y en parte levantará el telón de las competencias, porque iniciará el 3 de enero y concluirá el día 17 tras casi 8.000 kilómetros distribuidos en 13 etapas. La sede será, otra vez, Arabia Saudita y participarán pilotos argentinos en casi todas las categorías.

Habrá carreras de motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock. La largada y llegada será en Yanbu, en el oeste del territorio árabe. Los competidores del Dakar conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021. Y fue sede de la final en 2024. En esta ocasión, constituye el punto de partida de un recorrido inmenso, que se rematará del mismo modo que empieza, con el Mar Rojo de fondo.

Todas las etapas del Dakar 2026

Prólogo: Yanbu.

Etapa 1: Yanbu.

Etapa 2: Yanbu a Alula.

Etapa 3: Alula.

Etapa 4: Alula (Marathon).

Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

Etapa 6: Hail a Riyadh.

Descanso en Riyadh.

Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

Etapa 10: Bisha (Marathon).

Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

Etapa 12: Yanbu.

El mapa del recorrido que tendrá el Dakar 2026, en Arabia Saudita Dakar

La actividad de cada jornada arrancará en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se podrá ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Entre las 96 naciones representadas, está la legión de la Argentina con una veintena de inscriptos. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. También estará Luciano Benavides con su KTM, ya recuperado de sendas lesiones en la rodilla y el hombro tras una caída en el Rally de Marruecos de fin de año.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini serán dos de los representantes argentinos en el Dakar 2026 Aníbal Greco

El gran ausente será Juan Cruz Yacopini en autos, por lo que en esa categoría no habrá representantes argentinos. El mendocino sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de una tarde con amigos en el dique El Carrizal y continúa internado con graves lesiones.

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic

#745 – Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-TRUCKS TEAM MADPANDA)

– Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-TRUCKS TEAM MADPANDA) #919 – Pablo Alejandro Jatón / Ariel Jatón / Renato Delmastro (DONERRE SUSPENSION TEAM)