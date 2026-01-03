LA NACION

Dakar 2026: días, horarios, TV y todo lo que hay que saber sobre el rally en Arabia Saudita

La competencia comenzó este sábado y se extiende hasta el 17 de enero con representantes de 96 países en las diferentes categorías

El Dakar 2025 comenzó en Yanbu y los vehículos recorren casi 8000 kilómetros en 13 etapas
El Dakar 2025 comenzó en Yanbu y los vehículos recorren casi 8000 kilómetros en 13 etapasGIUSEPPE CACACE - AFP

El Rally Dakar 2026 se desarrolla desde este fin de semana en Arabia Saudita con la participación de cientos de pilotos de 96 nacionalidades que tienen el anhelo de completar los casi 8000 kilómetros de recorrido distribuidos en 13 etapas que tiene una de las pruebas más exigentes del planeta.

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (+6), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones.

Carlos Sainz es uno de los competidores favoritos a quedarse con el primer puesto en autos
Carlos Sainz es uno de los competidores favoritos a quedarse con el primer puesto en autosThibault Camus - AP

En la edición 2026 hay carreras de motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock. La Argentina aporta una veintena de inscriptos de los cuáles algunos actúan como piloto y otros, de navegantes. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, y a Luciano Benavides con su moto KTM.

El gran ausente es Juan Cruz Yacopini en autos, por lo que en esa categoría no hay representantes argentinos. El mendocino sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de una tarde con amigos en el dique El Carrizal y continúa internado con graves lesiones.

El Rally Dakar en Arabia Saudita es un gran desafío para los participantes de todas las categorías
El Rally Dakar en Arabia Saudita es un gran desafío para los participantes de todas las categoríasCharly Lopez

La largada y llegada del rally Dakar es en Yanbu, en el oeste del territorio árabe. Los competidores del Dakar conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021 y fue sede de la final en 2024. En esta ocasión, constituyó el punto de partida con el prólogo y es donde tendrá lugar el último tramo, el número 13.

Todas las etapas del Dakar 2026

  • 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
  • 4/1 - Etapa 1: Yanbu.
  • 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.
  • 6/1 - Etapa 3: Alula.
  • 7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).
  • 8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.
  • 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
  • 10/1 - Descanso en Riyadh.
  • 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
  • 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
  • 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
  • 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
  • 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
  • 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
  • 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
El mapa del recorrido del Dakar 2026, en Arabia Saudita
El mapa del recorrido del Dakar 2026, en Arabia SauditaDakar
