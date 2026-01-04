Rally Dakar 2026: etapas, recorridos, horarios y como ver en vivo

Arabia Saudita es, desde 2020, la nación que recibe cada inicio de año el Rally Dakar, la rueba más exigente del mundo. Esta temporada no es la excepción y cientos de pilotos compiten por estos días en el desierto y transitan un recorrido que comenzó y terminará en Yanbu, en el oeste del territorio árabe y a orillas del Mar Rojo.

El trayecto que se diagramó para la prueba consta de casi 8000 kilómetros divididos en 13 etapas. También hubo un prólogo y habrá una jornada de descanso en Riyadh entre la sexta y séptima fase. Por allí deben sortear las adversidades motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.

6/1 - Etapa 3: Alula.

7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).

8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.

El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita Dakar

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (+6), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones.

La Argentina aporta una veintena de inscriptos de los cuáles algunos actúan como piloto y otros, de navegantes. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, y a Luciano Benavides con su moto KTM. El gran ausente es Juan Cruz Yacopini en autos, por lo que en esa categoría no hay representantes argentinos. El mendocino sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de una tarde con amigos en el dique El Carrizal y continúa internado con graves lesiones.

El piloto Juan Cruz Yacopini es el gran ausente en la edición 2026 del Rally Dakar @juanxyacopini

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic