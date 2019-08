El festejo de Benedetto después de su primer gol en Olympique de Marsella. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 17:19

El estreno en la red de Darío Benedetto en Olympique de Marsella enseñó las mismas dificultades que el goleador demuestra con la adaptación a la Ligue 1 de Francia. La definición, de derecha, por el centro del área, después de un desborde de Bouna Sarr, se desvío en un zaguero de Niza y desacomodó al arquero argentino Walter Benítez. El gol descubrió un eficaz manejo de un contraataque, pero se ensució en la puntada final. Sin embargo, la conquista reviste un fuerte valor anímico para el delantero, que en el debut como titular frente a Nantes había fallado un penal y desató el enojo del entrenador André-Villas Boas.

La derrota 2-0 con Reims en el estadio Velodrome de Marsella y el empate sin goles con Nantes empujaba a Olympique a firmar en su visita a Niza la primera victoria en la Liga de Francia, campeonato que tiene a Rennes como único club que ganó en las tres presentaciones. El gol de Benedetto, a los 31 minutos del primer tiempo, llevó tranquilidad al conjunto que tienen en Dimitri Payet a su figura y capitán; de 32 años, el talentoso enganche, marcó el definitivo 2-1, de penal.

La ejecución del penal no entró en debate frente a Niza, después del enojo que enseñó Villas-Boas, la tarde en que Benedetto falló el remate con Nantes. "Es la primera y la última vez que sucede. Tenemos a Payet para ejecutar los penales, con él los trabajamos durante la pretemporada. Por eso me enojó cuando Ricardo [Carvalho, ayudante de campo] me dijo que lo patearía Benedetto. Normalmente los lanza bien, pero acá no había pateado ninguno y perdimos una oportunidad de victoria", dijo el portugués, que fuera ayudante de campo y responsable de los éxitos de José Mourinho.

Tanto el capitán Payet como el entrenador Villas-Boas manifestaron las dificultades que envuelven al artillero, por el que los marselleses desembolsaron 18 millones de dólares. "Lo atrasa la barrera del idioma, eso es normal y por ese motivo no habla con todos. Pero dentro del campo tiene carácter y no se aburre con la pelota. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlo para que se convierta en el N°9 de Olympique", relató el internacional francés, campeón con la selección en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Todos abrazan a Benedetto, que marcó en la victoria 2-1 de Olympique de Marsella frente a Niza Fuente: AFP

Para el director técnico, la falta de una pretemporada con el grupo es una barrera para su adaptación. "Trataremos de que encuentre su mejor forma física, porque sabemos que es un jugador completo. Para mediados de septiembre, probablemente, lo veremos en óptima forma física", explicó el DT, que el año pasado participó del Rally Dakar, abandonando en la cuarta etapa, en San Juan Marcona, en Perú, después de sufrir un accidente en una duna, lo que provocó que lo hospitalizaran por los fuertes dolores en la espalda.

La reprogramación del partido con Niza, algo que a Villa-Boas le disgustó, terminó por presentarse como una solución para Olympique Marsella: logró la primera victoria en la Ligue 1 y Pipa Benedetto se presentó en su función de artillero.

El agradecimiento de Benedetto, que con Nantes falló un penal y provocó el enojo del técnico Villas-Boas. Fuente: AFP