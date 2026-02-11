El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”

La humillación deportiva que sufrió Olympique de Marsella en el clásico ante Paris Saint-Germain sumó este miércoles un capítulo inesperado. La televisión francesa difundió un video en el que se escucha a Ousmane Dembélé referirse al argentino Leonardo Balerdi en pleno partido: “Es un desastre, ¡lo sabes! Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”. El comentario, a modo de burla, se lo dirige a Pierre-Emile Hojbjerg, compañero de Balerdi, que no emite palabra, en una escena que profundizó el impacto de la derrota por 5-0 del domingo.

El intercambio se produjo durante el clásico correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1, en el Parque de los Príncipes. Las imágenes muestran a Dembélé en diálogo con el mediocampista danés mientras el encuentro ya estaba inclinado a favor del conjunto parisino. El comentario, captado por los micrófonos de campo de juego de la TV francesa y revelado este miércoles, dejó expuesto el clima de tensión que atravesó a los futbolistas de Marsella.

« VÉRITÉ » : le film Ligue 1+ de Paris SG/OM 🍿



Des images 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 à retrouver vendredi, à 18h, sur Ligue 1+ avant Rennes - Paris SG ! pic.twitter.com/MB1RYWs4KB — L1+ (@ligue1plus) February 11, 2026

La goleada tuvo como protagonistas involuntarios a los argentinos Leonardo Balerdi y Facundo Medina, titulares en la defensa del equipo dirigido entonces por Roberto De Zerbi. Impulsado por una actuación descollante de Dembélé, autor de un doblete, PSG resolvió el clásico con autoridad y recuperó la cima del campeonato. El segundo tanto del francés resultó especialmente doloroso para Balerdi: el zaguero falló en el despeje y luego fue superado en el mano a mano antes de la definición.

El gol de Dembélé con gambeta ante Balerdi y Medina

La prensa local no fue indulgente. El prestigioso diario L’Equipe calificó con 1 al capitán marsellés y describió su actuación como “un auténtico calvario”. En su análisis, señaló que quedó implicado en varias acciones decisivas y lo consideró superado por el nerviosismo. Medina recibió 2 puntos y también fue cuestionado, en una noche en la que casi todo el equipo obtuvo valoraciones bajas. Del lado vencedor, Dembélé alcanzó 9 y fue distinguido como la figura.

El video difundido ahora resignifica aquella escena del segundo gol, cuando el delantero dejó en el camino a los dos defensores argentinos antes de definir con potencia. La frase dirigida a Hojbjerg aporta un matiz verbal a lo que ya había sido una exhibición futbolística. Sin declaraciones públicas posteriores sobre el episodio, el impacto mediático se concentró en la exposición del diálogo y en el momento elegido para su difusión, apenas 48 horas después del clásico.

Ambos defensores de la selección argentina se vieron expuestos durante la derrota Thibault Camus - AP

La crisis deportiva no tardó en tener consecuencias institucionales. Este miércoles, Olympique de Marsella informó que Roberto De Zerbi dejó de ser el técnico del primer equipo. Según el comunicado oficial, la salida se produjo “de mutuo acuerdo”, tras consultas entre el propietario, el presidente y el director deportivo. El revés ante PSG, sumado a la eliminación en Champions League frente a Club Brujas, aceleró la decisión.

De Zerbi había asumido en 2024 y llevó al club al segundo puesto la temporada pasada. Sin embargo, las recientes decisiones tácticas y la caída en el clásico precipitaron el final de su ciclo. Marsella, nueve veces campeón de Francia, ocupa el cuarto lugar tras 21 fechas y busca reencauzar la temporada antes del tramo decisivo.

En ese contexto, la frase de Dembélé opera como símbolo de una noche que dejó marcas. Para Balerdi, capitán y referente de la defensa, que aspira a disputar el Mundial 2026 con la selección argentina, el desafío será recomponer su imagen en un escenario adverso. Para Marsella, el episodio expone la fragilidad de un proyecto que volvió a tambalear tras un clásico que trascendió el resultado y se instaló también en el terreno de las palabras.