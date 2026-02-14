Mousa Al-Tamari, el 10 de Jordania y rival de Argentina en el Mundial, le hizo un golazo a PSG

PSG pagó su falta de eficacia en Stade Rennes y dejó al descubierto un liderazgo que ahora depende de terceros. El 3-1 en el Roazhon Park, en la apertura de la fecha 22 de la Ligue 1, no solo habilita a Lens a recuperar la cima si vence a Paris FC, sino que además instaló un nombre propio con proyección mundialista: Mousa Al-Tamari, el número 10 de Jordania, autor del primer golpe y emblema del seleccionado que se enfrentará con la Argentina en el Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llegó a la región de Bretaña con la intención de consolidar sensaciones tras la goleada en el clásico a Olympique, de Marsella. Sin embargo, mostró una versión opaca. Dominó en posesión, con el 67%, y ocasiones de gol, pero careció de precisión en las áreas. Rennes, quinto en el campeonato, exhibió contundencia y castigó cada desconcentración del vigente campeón de Europa.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos y tuvo sello jordano. Mousa Al-Tamari, extremo zurdo de 28 años que parte de la derecha, atacó el espacio con una diagonal limpia y, tras sacarse de encima en el mano a mano al central William Pacho, definió junto al palo izquierdo. La acción que terminó en un golazo sintetizó su repertorio: velocidad, cambio de ritmo y decisión en el uno contra uno. El 1-0 alteró la noche del puntero y encendió al público bretón.

El gol de Mousa Al-Tamari a PSG

En el complemento, cuando Paris Saint-Germain insinuaba una reacción, Estéban Lepaul amplió de cabeza tras un córner. Ousmane Dembélé descontó con un frentazo a veinte minutos del final y devolvió expectativa, pero no alcanzó. Breel Embolo, que entró en el segundo tiempo, selló el 3-1 con un remate poco ortodoxo que expuso otra vez las fragilidades defensivas del visitante. Fue la primera derrota de PSG por dos goles de diferencia desde la final del Mundial de Clubes, jugada el 13 de julio frente a Chelsea.

El traspié deja secuelas competitivas e institucionales. Si Lens triunfa este sábado, desplazará del primer puesto al equipo de París. Además, el martes el campeón francés visitará a Mónaco por la ida de los playoffs de la Champions League, en un escenario que ya no admite distracciones.

Resumen de Rennes 3 vs. PSG 1

Tras el encuentro, Dembélé fue autocrítico. “Entramos al partido de manera muy mala. Después de eso, creo que Rennes tuvo un gran desempeño. Veo que para ganar los partidos necesitamos tener más deseo y, sobre todo, jugar por Paris Saint-Germain”, expresó. Y agregó: “Si cada uno juega solo en el campo, las cosas no saldrán como deberían y no lograremos los títulos que deseamos”. El francés insistió: “Debemos jugar por el club primero en lugar de pensar en uno mismo”.

La respuesta del entrenador español fue tajante. “Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. Tampoco las de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada. No voy a responder a ninguna pregunta ni a ninguna respuesta de ningún jugador”, sostuvo Luis Enrique en conferencia de prensa. Luego marcó un límite: “Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club. Soy el responsable del equipo. No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club”.

“Debemos jugar por el club primero en lugar de pensar en uno mismo”, advirtió a sus compañeros Ousmane Dembélé, el autor del único gol de Paris Saint-Germain en Bretaña. DAMIEN MEYER� - AFP�

En ese contexto de tensión interna emergió la figura de Al-Tamari. Capitán y símbolo de Jordania, atraviesa la temporada más exigente de su carrera en Rennes. Afrontó 21 de los 22 partidos de Ligue 1, con 3 goles y 3 asistencias. En su seleccionado suma 72 encuentros, 22 tantos y 14 pases-gol desde su debut, sucedido en 2016. En Chipre lo consideran “el Messi jordano”, una etiqueta que refleja su peso en un equipo que debutará en una Copa del Mundo.

Jordania integrará el grupo J junto con Argentina, Argelia y Austria. Será el tercer rival del campeón del mundo en la zona. La clasificación, celebrada como un hito nacional, se apoyó en un proceso sostenido y en la consolidación de un líder futbolístico indiscutido. Al-Tamari concentra la creatividad y la esperanza ofensiva de un conjunto que combina orden defensivo y transiciones rápidas.

La derrota de PSG, entonces, trasciende la tabla. Expone fisuras antes de un compromiso europeo determinante y proyecta hacia el Mundial la irrupción de un talento que ya dejó su huella ante uno de los planteles más poderosos del continente. Para la selección argentina, el nombre que resonó en Rennes no resulta ajeno. Mousa Al-Tamari ya avisó.