Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas 2026, tras la fecha 1

Se completó este lunes la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026 y tres de los cuatro equipos que ganaron sus respectivos partidos lo hicieron con bonus y quedaron en lo más alto de la tabla de posiciones. La particularidad es que son todos argentinos, lo que marca un dominio de nuestro país en el arranque de la principal competencia profesional de América.

Las franquicias que mandan son Tarucas, Capibaras XV y Pampas XV gracias a sus triunfos sobre Selknam de Chile 41 a 13, Peñarol de Uruguay 34 a 7 y Yacaré XV de Paraguay 30 a 17, respectivamente. La diferencia entre ellas en la ubicación es los tantos que anotaron y recibieron. Dogos XV también ganó, pero lo hizo 21 a 19 sobre Cobras Brasil y es el único escolta con cuatro unidades. El elenco brasileño, por su parte, sumó un tanto de bonus y se ubica quinto. Los otros tres perdedores de la jornada inaugura no tienen puntos.

Resultados de la fecha 1

Tarucas 41-13 Selknam.

Yacaré XV 17-30 Pampas.

Capibaras XV 34-7 Peñarol de Uruguay.

Dogos XV 21-19 Cobras Brasil.

Posiciones del Super Rugby Américas 2026

Tarucas - 5 puntos (+28)

Capibaras XV - 5 (+27)

Pampas XV - 5 (+13)

Dogos XV - 4 (+2)

Cobras Brasil - 1

Yacaré XV - 0 (13)

Peñarol de Rugby - 0 (-27)

Selknam - 0 (-28)

Cronograma de la fecha 2

Viernes 27 de febrero

Peñarol de Uruguay vs Tarucas.

Sábado 28 de febrero

Selknam XV vs. Yacaré XV

Capibaras XV vs Cobras XV.

Pampas XV vs Dogos XV.

El formato de juego es similar al de las anteriores temporadas, con la diferencia de que hay más equipos porque participan ocho contra las siete que lo hicieron en 2025. El que se agregó es Capibaras XV, compuesta por jugadores del Litoral, es decir de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Las franquicias se enfrentan en una primera etapa de todas contra todas a dos rondas -14 partidos cada una- y las cuatro mejores de la tabla de posiciones accederán a las semifinales. La definición está programada para el 19 de junio.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

Peñarol Rugby - 3

Jaguares XV / Dogos XV - 1